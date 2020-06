Affaire « Laurent Gbagbo rejette une requête d’interview de RFI » : Son porte-parole Koné Katinan dément et fait des éclaircissements

Depuis quelques jours, une information relayée par de nombreux médias ainsi que les réseaux sociaux fait état d’une conversation qui aurait eu lieu entre son Excellence le Président Laurent GBAGBO et des journalistes de Radio France Internationale (RFI).L’information avance que lesdits journalistes auraient introduit une requête d’interview auprès de son Excellence le Président Laurent GBAGBO et que ce dernier l’aurait rejetée aux motifs de griefs antérieurs qu’il aurait contre la presse française en général et singulièrement contre RFI. Je tiens, par la présente, à démentir cette information.Un tel échange n’a jamais eu lieu entre le Président Laurent GBAGBO et les journalistes cités dans l’information qui circule. Je voudrais rappeler, à toutes fins utiles, que le Président Laurent GBAGBO accorde une importance primordiale à la liberté de presse en ce qu’elle constitue un pilier essentiel de la démocratie. C’est pourquoi, pendant sa présidence, il a dépénalisé le délit de presse . Il ne saurait par conséquent frapper d’ostracisme un média ou un groupe de médias au seul motif que ces derniers auraient été médisants à son égard.Au moment qu’il jugera opportun, son Excellence le Président Laurent GBAGBO choisira librement, sans discrimination préétablie, le média ou les médias à qui il accordera ses interviews.