Affaire Kieffer en Côte d’Ivoire : quinze ans après, l’affaire risque d’être classée

« Il serait inacceptable que ce dossier soit classé par la justice des deux pays alors que tous les témoins n’ont pas été interrogés et que les responsables n’ont pas été arrêtés », souligne Baudelaire Mieu, correspondant de RSF en Côte d'Ivoire, joint par RFI.Guy-André Kieffer enquêtait sur les milieux troubles du commerce du cacao et sur d’éventuelles malversations dans la filière. Comme presque chaque année depuis 2004, sa famille et ses proches regrettent l’enlisement de l’enquête. Cette absence de progrès dans l’enquête est particulièrement inquiétante, comme l’explique Baudelaire Mieu : « L’absence de progrès dans l’enquête est d’autant plus inquiétante que certains des protagonistes cités sont morts.