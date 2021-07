Affaire "Je regrette d'avoir suivi Laurent Gbagbo" - Liadé G. : "Simone Gbagbo n'a jamais attaqué la gestion désastreuse de Ouattara."

Quand on n'aime plus un parti politique, on le quitte.

Attendons Gbagbo sur l'échiquier politique et non sur des polémiques inutiles.

Aucune loi n'interdit à un ex-chef d'État de divorcer avec sa femme.

Comme le titrait un quotidien français : " Gbagbo, le lion politique d'Afrique est de retour dans son pays". La demande de divorce de Gbagbo est devenue un os à lécher pour ses adversaires politiques. Laurent va sortir d'autres cartes pour les neutraliser tous. Leur complot d'État de 2002 à 2010 a échoué. Gbagbo a vaincu l'impérialisme et ses réseaux locaux.



Quand on a honte d'un parti politique, on le quitte. Les partisans de Simone ne pèsent pas en Côte d'Ivoire face à notre icône, Laurent Gbagbo. Simone existe parce qu'elle porte encore le nom "GBAGBO". Qu'elle aille créer son parti. Une femme capable crée son parti capable. Simone n'a jamais attaqué la gestion désastreuse de Ouattara. Les populations ivoiriennes sont sans électricité et sans eau potable. Les hôpitaux fonctionnent au ralenti. Simone n'a jamais émis de critiques ouvertes à l'égard de la gouvernance de Ouattara. Elle passe son temps à recevoir ses invités sous un préau comme une reine. Voici son seul slogan Politique "Tout ce que Dieu fait est bon". Pourquoi elle défie Gbagbo ? Qui lui a dit d'aller à l'aéroport ? Elle serait certainement en complicité avec les autorités d'Abidjan, pour ternir l'image de Gbagbo. Mais là encore , elle vient d'échouer avec le pouvoir. Elle nous agace ! Pour vaincre l'impérialisme, on a besoin d'un grand parti politique comme le FPI et non de micros partis politiques. Les Occidentaux nous ont toujours divisés pour mieux régner. Parce que nous sommes un continent de merdre. Nous manquons d'imagination et de constance. Ils réussiront à nous éloigner de Gbagbo, parce que notre égo est plus fort que nous.



Liadé G