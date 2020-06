Activités du Sénat en Côte d’Ivoire : 8 projets de loi dont la ratification de la charte de la renaissance culturelle africaine adoptés

S’agissant de la carte Brune Cedeao, l’émissaire du gouvernement, Ally Coulibaly, ministre des Affaires étrangères a relevé qu’elle est émise par l’État-membre, et délivrée aux automobilistes par l’entreprise des assureurs auprès desquels ils ont souscrit une police d’assurance responsabilité civile pour circuler dans leur propre pays. Et en cas de règlement des sinistres causés à l’étranger par les titulaires des cartes, chaque bureau national assume pour le compte des assureurs qui en sont membres d’une part et d’autre part, la gestion des sinistres causés dans le pays par les titulaires des cartes émises par les bureaux nationaux des autres pays de la Cedeao. Cependant, a indiqué le chef de la diplomatie ivoirienne, ce dispositif connaît des difficultés en raison de l’imprécision et de l’insuffisance de certaines des dispositions du protocole. Ainsi, la ratification facilitera les dédommagements des cas d’accidents causés par les Ivoiriens dans les pays de la Cedeao et causés par les ressortissants communautaires en Côte d’Ivoire. Quant au traité de Marrakech, le ministre a fait savoir à son auditoire qu’il facilite l’accès des bénéficiaires à l’information, au savoir et à la culture tout en préservant les droits d’auteur. « À cet titre, il se présente comme un moteur de développement économique et social pour notre pays », a-t-il fait remarquer. Le ministre Ally Coulibaly a signifié aux parlementaires qu’avec l’adoption de ces textes de loi, la Côte d’Ivoire renforce une fois de plus sa présence au plan international. C’est pourquoi, il a salué les sénateurs au nom du président Alassane Ouattara et son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.S’adossant sur cette Charte de 2006, le Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels (Repec) présidé par John Ayité Dossavi s’est réuni le 11 novembre 2011 à Lomé au Togo pour porter le projet de reconnaissance internationale de ‘’la Journée mondiale de la culture Africaine’’(Jmca). En novembre 2019, les 193 pays de l’Unesco adoptent le 24 janvier comme ’la Journée mondiale de la culture Africaine’’. Les cérémonies officielles de la première édition de la Jmca se sont déroulées à Abidjan pendant que les autres capitales africaines organisaient leurs festivités.