Aboisso : Elle asperge le visage de son ex-copain d’acide

La colère est mauvaise conseillère, dit-on. Oline Tomé, la vingtaine, vient de l’apprendre à ses dépens. Pour punir son ex-copain, elle lui a versé en plein visage de l’alcide mélangé au piment, à la suite d’une altercation. Les faits remontent à la nuit du jeudi 11 janvier 2018. Cette nuit-là, Oline Tomé se rend au domicile de son ex-amant, N’Dri Kouadio, au quartier Rive Gauche. Elle demande à le voir à huis clos. Le jeune homme n’y voit pas d’inconvénient. Il la suit dehors. Très vite, le ton va monter au cours de l’entretien, qui tourne à l’altercation. Le jeune homme tente alors de rentrer chez lui. Oline Tomé verse subitement au visage de son ex-partenaire de l’alcide mixé au piment. L’infortuné copain crie de douleur et appelle au secours. Son forfait accompli, la visiteuse prend la tangente. Le certificat médical révèle des lésions oculaires, la baisse de l’acuité visuelle, des œdèmes des paupières, des conjonctivites et diverses autres affections. En somme, N’Dri Kouadio ne voit pratiquement plus clairement. Appréhendée plus tard par la police, la jeune fille déclare avoir réagi à une gifle que N’Dri Kouadio lui aurait administrée pendant la dispute. Selon des sources concordantes, il s’agit d’une crise de jalousie. Oline n’aurait pas digéré le fait que son copain l’ait laissée pour une autre, surtout à la veille des fêtes de fin d’année. Elle a été déférée au parquet d’Aboisso pour coups et blessures volontaires.



Sam K.D

In Notre Voie