"AMOBÉ MÉVÉGUÉ, UN AFRICAIN DROIT DANS SON CORPS ET DANS SON ÂME" (CALIXTHE BEYALA)

IL était de tous nos combats ; il était le maître de cérémonie de la grande messe des africains français au palais des congrès de Paris

Mon jeune frère me racontait ses rêves inassouvis, ce désir perpétuel de porter plus loin les cultures africaines, les voix africaines

Il créa télé et magazines ; il fit des émissions dans le but de transmettre, de faire connaître CULTURES ET TRADITIONS AFRICAINES.



IL voulait que l'Afrique soit connue et reconnue d'ailleurs ; il s'habillait d'africain et me disait avec cette fierté Eton qui le peuplait : Sita moi dans un costume, jamais !



Et il était élégant dans ses costumes africains ! Et il était beau ! Et il était brillant, un véritable érudit sous une apparence humble! je ne le voyais pas partir ; je ne le voyais pas mortel ; je le percevais comme une éternité ! Et voilà qu'il est parti ! Le choc chez moi est immense, difficile d'admettre cette si nouvelle réalité, de l'accepter... Pourtant il faudra bien qu'il en soit ainsi dans ma tête. Que l'évidence commande à mes émotions. Que je me dise que je ne le reverrai qu'au pays des morts !

With all my love my dear brother ! Rip.



CALIXTHE BEYALA