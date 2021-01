À chaque peuple sa culture, sa spiritualité et ses "dieux".

Le juif est juif grâce au judaïsme

l'Européen est européen grâce au christianisme

L'arabe est arabe grâce à l'islamisme.

Le chinois est chinois grâce à....

l'Indien est indien grâce à.....



Et moi KOUDJOU, je suis Africaine grâce à mon culte des ancêtres.

Oui je donne le jujube,la cola, le sel, l'huile de palme en libations à mes ancêtres.

C'est ce qui me caractérise.



C'est de la pure folie que de me demander de prier un juif qui s'est fait tuer par ses propres frères pour avoir une supposée vie éternelle après ma mort.

Quand on sait très bien que cette histoire de christianisme est un mythe avec sa Bible qui est obsolète.

Ça n'a aucun sens!

C'est le paroxysme même de la bêtise !



Comme le disait Thomas Sankara, la meilleure façon de vivre libre et digne c'est d'être Africain.



.................



Au regard de la situation chaotique que traverse l'Afrique aujourd'hui, fort a été mon constat de savoir que malgré le fait que nous ayons tout essayé sur le plan politique, économique, socio-culturel, rien n'a marché hier, rien ne marche aujourd'hui, et si nous ne faisons pas preuve de vigilence, rien ne marchera demain.



Plusieurs Africains se demandent après avoir remué ciel et terre à la quête de solutions "par où commencer ?"



C'est simple, retournons à la source c'est de là que viendra la solution

Nous avons tout essayé mais nous avons négligé le côté spirituel.

Or, c'est ça, la matrice de tout développement.



Aujourd'hui l'Afrique vit ce qu'elle vit parceque nous avons tourné le dos à nos ancêtres, ces personnes là qui nous ont prédécessés et à qui nous sommes directement liés par des liens de sang...



CHERCHER VOS ANCÊTRES ET ILS VOUS MONTRERONS LA VOIX, LE CHEMIN JUSTE.



Malheureusement aujourd'hui, quand tu dis qu'il faut se pencher vers nos propres ancêtres, que Jésus ou Mahomet dans le contexte Africain ne valent Rien, tes frères Africains disent que tu blasphèmes, qu'il faut respecter la religion des autres, etc.

La question que je leur pose est toujours celle de savoir :



On me demande de respecter la religion des autres ?



Qui a détruit nos palais royaux ?

Qui a profané nos lieux sacrés ?

Qui a violé et lynché nos reines ?

Qui a institué l'esclavage ?

Qui après avoir étudié chez nous ont volé les œuvres de notre civilisation et a mis le feu sur le peu qu'il nous restait ?

Qui a taxé nos traditions de sorcellerie ?

Qui nous a savement inculqué le déni et la peur de nous même ?



Voilà pourquoi aussi longtemps que l'Afrique pratiquera le christianisme (structure maçonnique la plus cruelle et la plus raffinée qu'a connue l'humanité) et l'islamisme, elle ne décollera pas.



Depuis que j'ai quitté le christianisme, depuis que je suis retournée à ma spiritualité ancestrale, j'ai connu ce qu'on appelle "DIEU" , la force transcendante, cette énergie là même qui me met en connexion avec le visible et l'invisible.



Le christianisme en Afrique ne sert à #RIEN et ces papes, évêques, prêtres, religieuses etc. le savent très pertinemment mais ils continuent quand même à mentir tout en sachant qu'ils mentent!



Recevez mes salutations depuis l'un des lieux sacrés du royaume Bamendjou.



Abonnez vous sur ma page en cliquant sur le lien suivant https://www.facebook.com/ministredeladecolonisation afin qu'ensemble nous menions ce combat



Nzinga kimpa vita Koudjou (Ministre de la décolonisation)