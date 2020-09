À PROPOS DE LA RENAISSANCE AFRICAINE - ILS ONT DIT

« Quand on en vient à prier le Dieu de son envahisseur c'est qu'il y a fondamentalement un problème. Pourtant 1400 ans d'esclavage sans interruption auraient dû nous interpeller sur le fait que les religions des envahisseurs ne sont pas faites pour nous. Comment peut-on prétendre mieux comprendre ou mieux prier le Dieu de ceux-là même qui ont fait preuve de banditisme chez nous depuis le début de la rencontre? Comment ceux-là même qui sont responsables de crimes de guerres et de génocides peuvent-ils nous apporter un message spirituel qui est supposé être de portée universelle? Il y en a même, parmi nous, qui donne l'impression d'avoir mieux compris cette "Bonne Nouvelle" que les envahisseurs eux-mêmes. C'est à croire que toutes réflexions logiques n'habitent plus leurs têtes. Cette attitude de schizophrénie culturelle ne peut donc pas favoriser un climat d'unité dans notre communauté car elle ne sert pas nos intérêts. »

NZWAMBA SIMANGA (Extrait de "L'Impasse des Lions herbivores")



« Quiconque tient l'histoire d'un peuple tient son âme, mais quiconque tient la spiritualité d'un peuple le contraint à vivre sous le joug d'une servitude éternelle. »

CHEIKH ANTA DIOP (extrait du discours d’Atlanta – 1985)



« L’esclave et le maitre ne peuvent célébrer le même DIEU. l'un demande la liberté quand l'autre prie pour conserver son bien. »

MOBALI MAKASI



« Ainsi l’impérialisme, tel le chasseur de la préhistoire, tue d’abord spirituellement et culturellement l’être, avant de chercher à l’éliminer physiquement. La négation de l’histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental, qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde. »

CHEIKH ANTA DIOP (Civilisation ou Barbarie, Présence Africaine, 1981, p.10)



« Je me méfie sérieusement des Africains qui ont pour terre sainte une terre autre que l'Afrique en particulier les christianopithèques et les islamopithèques nègres. Quels que soient les liens que nous avons je resterai toujours sur mes gardes dans mes interactions avec eux. Je ne leur ferai jamais confiance au-delà d'un certain seuil. Que cela soit tenu pour dit ! »

BANAK SARA THOUTMÈS III



« Un peuple qui en vient a prier les Dieux de ses envahisseurs ne peux que être un peuple de sous hommes. »

JOHN HENRIK CLARKE



« Si vous demandez à un âne de vous dessiner Dieu, il dessinera un âne ! Si vous demandez à un Arabe de dessiner Dieu, il dessinera un Arabe. Si vous demandez à un Chinois de dessiner Dieu, il dessinera un Chinois. Si vous demandez à un Blanc de dessiner Dieu, il dessinera un Blanc. Demandez à un Noir de dessiner Dieu, il vous dessinera un Blanc, un Arabe et parfois même un âne ! »

BWEMBA BONG (chercheur et panafricaniste camerounais)



« L'effet le plus mutilant de l'islam, aussi bien que du christianisme pour nous, est l'adoption de coutumes et comportements non africains, dont certains sont en contradiction directe avec nos valeurs traditionnelles. »

MOLEIFI KETE ASANTE (l'Afrocentricité, p.17)



« Notre prémisse est simple : sans une reprise en compte de notre Religion et Spiritualité, nous ne pourrons jamais renaître à nous-mêmes, et assumer notre place dans le Monde, en tant qu’Africains.»

AMA MAZAMA (extrait de Religion et Renaissance Africaine; p.14)