2600 ans av. J.-C. Gilgamesh raconte le déluge

Le 3 décembre 1872, George Smith fait le récit du Déluge d'après un texte mésopotamien antérieur de plusieurs siècles au texte biblique.Ce graveur de 32 ans, devenu spécialiste en assyriologie au British Museum, a appris seul ou presque à déchiffrer les caractères cunéiformes, la plus ancienne écriture connue.Ce jour-là, il lit devant les membres attentifs de la Société d'Archéologie Biblique de Londres le texte figurant sur une douzaine de tablettes d'argile originaires de Chaldée.Les tablettes remontent aux environs du XIIIe siècle avant J.-C. Elles racontent en trois mille vers l'épopée d'un roi en quête d'immortalité, Gilgamesh.Celui-ci aurait régné vers 2 600 avant J.-C. sur la cité d'Ourouk (ou Uruk). Ses sujets se plaignant de sa brutalité, les divinités lui opposent une brute forcenée, Enkidu. Les deux hommes se combattent avant de se lier d'amitié et d'accomplir ensemble des exploits. Mais Enkidu tombe malade et meurt. Inconsolable, Gilgamesh tente l'impossible pour le faire revivre avant de se résigner à regagner Uruk.