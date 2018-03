16 ans après la mort de Marcellin Yacé: Guillaume Soro demande Pardon à Tiane et à Belinda

Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, et ex-patron de la rébellion de septembre 2002, a ‘’demandé pardon’’, à Tiane pour le décès de Marcellin Yacé, ex compagnon de l’artiste chanteuse et père de sa fille Belinda.La crise qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011 a occasionné de nombreuses pertes en vie humaines dont celle de Marcellin Yacé, ex compagnon de l’artiste chanteuse ivoirienne et père de sa fille Belinda. Selon Imatin qui livre l’information, Guillaume Soro, président de l’assemblée nationale ivoirienne, et acteur majeur de la crise qu’a connue la Côte d’Ivoire entre 2002 et 2011, aurait saisi l’occasion d’une rencontre, tenue le 27 mars 2018, avec une délégation de l’ambassadeur de l’organisation internationale de la Francophonie (Oif), dont Tiane était membre, pour demander pardon. «Ça a été un événement qui a attristé toute la Côte d’Ivoire », a tenu à confier Guillaume Soro à l’artiste Tiane, lors de cette rencontre qui a eu lieu à sa résidence, à Marcory.