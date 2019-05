10 mai 2019 : Journée de commémoration nationale des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions

Le 10 mai se rapproche et les places sont limitées : pensez à vous inscrire (si ce n'est déjà fait) et à faire inscrire vos amis et vos proches pour participer à la journée nationale de commémoration des traites, de l'esclavage et de leurs abolitions. L'entrée est libre, mais l'inscription préalable est absolument obligatoire pour recevoir son invitation, figurer sur les listes et bénéficier du service de cars gratuits (Paris-Villers-Cotterêts-Paris)À Paris, place du général-Catroux (17e arrondissement) à 17h30À Villers-Cotterêts, dans la cour du château royal à 10h30Pour cela, il vous suffit de cliquer ci-dessous :Comme chaque année, depuis 2006, nous fêtons solennellement et dignement la commémoration nationale de l'esclavage et de ses abolitions vendredi 10 mai 2019 sous l'égide du général Alexandre Dumas, père et grand-père de deux célèbres écrivains français, figure emblématique de la lutte contre l'esclavage, contre le racisme et pour l'égalité, sans distinction de couleur.Les éventuelles possibilités de transport entre Villers-Cotterêts et Paris seront communiquées le moment venu aux personnes inscrites.En raison de la présence d'importantes personnalités et d'artistes, et le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire dès que possible.Pour cela, il vous suffit de cliquer ici Votre invitation personnelle vous sera adressée par email quelques jours avant l'événement.Une fois inscrit(e) en utilisant le lien ci-dessus, merci de vous inscrire également sur Facebook, où deux événements dédiés ont été créés, ce qui permettra de dialoguer plus facilement, de vous tenir informé(e) et de montrer notre mobilisation.Merci également de faire inscrire vos proches et vos amis en utilisant ces deux liens Facebook ainsi que le lien Invitation.Préparez vous à mobiliser pour ce 10 mai : la pérennité de cette date est entre vos mains.