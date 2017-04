Un policier tué et un assaillant abattu lors d’une fusillade sur les Champs Elysées à Paris

Un policer a été tué, deux autres grièvement blessés et un assaillant abattu lors d'une fusillade survenue sur l'avenue des Champs Elysées à Paris ce jeudi à 21H (19H GMT), a fait savoir la préfecture de police de Paris. La piste terroriste est envisagée. Une enquête a été diligentée par le parquet de Paris qui a saisi la section antiterroriste de la police judiciaire ainsi que la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). "Les policiers de la compagnie attaquée étaient en surveillance statique, dans un véhicule à l’arrêt quand ils ont été pris pour cible", a expliqué Philippe Capon, du syndicat UNSA Police. "On sortait tout juste du restaurant et à ce moment là il y a eu un mouvement de panique, tout le monde s'est levé de la terrasse et a commencé à courir. Je n'ai pas eu le temps de regarder la scène et de voir exactement comment cela s'est passé. Il y a eu des tirs, mais je ne peux pas préciser s'il s'agissait d'une arme lourde", a raconté un témoin de la scène, Augure. La préfecture de police a averti qu’une intervention était en cours, appelant les populations à éviter le secteur , le quartier étant circonscrit et d’importantes forces de police déployées. Le président François Hollande, le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl se sont rassemblés pour une réunion de crise à l'Elysée. Les policiers attaqués sont de la 32e compagnie d’intervention de la direction de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris (DOPC). Cette fusillade survient à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle française qui voit 11 candidats s'affronter. L'organisation terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attentat, à travers son organe de propagande Amaq.



AIP