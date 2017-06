URIF (Union des réfugiés ivoiriens en France) : SUSPENSION DU PRÉSIDENT

Communiqué



(...) Michel Baroan ex-président de l'union des réfugiés ivoiriens en France- URIF- rencontrait un conseiller de Soro Guillaume président de l'Assemblée nationale de Cote d'Ivoire et patron de l'ex-rébellion ivoirienne, sans en référer aux autres membres du bureau exécutif. Son acte qui met en mal notre statut auprès des autorités de notre pays d'accueil, qui viole la convention de Genève sur les réfugiés et les statuts de l'URIF a été considéré par la majorité des membres du bureau comme un acte d'une gravité extrême.

Prenant donc leurs responsabilités, les membres du bureau exécutif dans leur majorité ont décidé de la suspension de M. Michel Baroan du poste de président de l'URIF.

Une gestion intérimaire est mise en place a compter de ce jour et aura la charge de doter l'union d'un nouvel exécutif. Dans un bref délai des actions de rétablissement de la confiance entre l'exécutif de l'URIF et les réfugiés ivoiriens de France seront menées.

L'exécutif interimaire de l'Urif en appelle a l'esprit de cohésion et de responsabilité des uns et des autres et les assure du maintien de sa ligne de lutte contre la dictature et les discriminations en Cote d'Ivoire et de son combat pour le bien-être des réfugiés ivoiriens de France.



Que Dieu bénisse la Cote d'Ivoire



Pour l'URIF le 2e Vice-président



Serges Kassy