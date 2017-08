UN PASSÉ TRÈS PRÉSENT...

Une minorité ne comprend toujours pas l'affirmation de mon africanité, base de mon antillanité composée également d'indianité et d'européanité. Assumer ses identités multiples quand on est descendant d'esclaves permet d'éviter quelques pièges du "complexé" victime du syndrome du "colonisé". Lorsque l'on a arraché vos ancêtres à leurs terres ancestrales, qu'on leur a enlevé leurs croyances, imposé un nouveau Dieu, interdit les noms africains, dénigré leurs origines ! Quand on a fait de vos parents des bêtes de sommes, interdit à l'homme d'être un père, fait de la femme une "femelle de reproduction". Quand on vous dépossède de votre langue au profit de celle du maître ! Lorsqu'on apprend aux nègres à baisser les yeux et cela depuis des siècles, le caraibéen, tous les descendants d'esclaves ne peuvent pas être des individus comme les autres.

Tous les éléments de soumission sont réunis. La domination sur les corps et les esprits durera longtemps...très longtemps.

La reconstruction de l'âme du dominé est primordiale s'il veut sortir de son esclavage mental. Cela passe évidemment par l'exploration de son identité profonde, l'interrogation de son Histoire jusque dans les moindres recoins. Sans rien occulter. L'objectif est d'accepter l'être humain qu'il est, façonné par ces crimes contre l'humanité qui ne doivent pas l'exclure de la communauté des Hommes.

Affirmer son identité plurielle sans ne jamais oublier d'honorer les ancêtres par un mode de vie digne, rejetant toute soumission contre laquelle ils ont résisté. Ne pas adopter aveuglément aujourd'hui ce qu'on leur a forcé à accepter hier par le fouet, le viol et là déshumanisation de leur être.

Nos ancêtres esclaves ont été privés du bien le plus précieux "la liberté". Aujourd'hui que nous l'avons, qu'en faisons-nous ?

Génération consciente.



Claudy Siar