Transfert de savoir-faire : les Marocains à Abidjan pour suivre les démarches entamées depuis 2015 dans le domaine des TIC

Des opérateurs marocains du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la communications (TIC) étaient récemment en mission à Abidjan, Côte d’Ivoire, en vue d’identifier les nouvelles priorités du marché et apporter des réponses innovantes en termes de services aussi bien dans l’audit de sécurité, la transformation digitale, l’informatique, l’automatisation industrielle, la création et la gestion de programme de fidélité, l’éditique de gestion et le développement web.Organisée par le Centre marocain de promotion des exportations (Maroc Export), cette visite a fait l’objet d’un communiqué. Celui-ci précise, selon Médias24, qu’il s’agissait pour les membres de la délégation de « suivre les démarches entamées depuis 2015 pour la contribution au transfert de savoir-faire » des opérateurs marocains dans le domaine des télécoms/TIC. C’est dans cette optique que des rencontres « B to B » ont été programmées avec des chefs d’entreprises de plusieurs secteurs d’activité : énergie, télécoms, agro-industrie, distribution, cosmétique, BTP, banques et assurances.