Selon les informations, quelques minutes après le coup de sifflet final du match de la défaite des Éperviers du Togo, un groupe de supporters s’est transporté au domicile du gardien Togolais, Agassa Kossi dans le quartier Adakpamé (Lomé), avec l’intention de le saccager.« Agassa, ne reviens plus à Lomé. Reste au Gabon si tu sais ce qui est bon pour toi. C’est à cause de toi qu’on a perdu. Agassa, avec ses mauvaises sorties, nous a fait battre. Le Togo n’a plus de gardien », pouvait-on entendre ça et là.Mais ces derniers n’ont pas eu le temps de déverser leur fiel grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre sur les lieux.