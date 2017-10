Tête-à-tête Ouattara-Condé: La création d’une monnaie unique en Afrique au centre des échanges

Après la rencontre à huit clos des deux chefs d’Etat, Alassane Ouattara s’est réjoui des échanges avec Alpha Condé. Il dit lui porter confiance pour une solution de sortie de crise au Togo: ‘’Nous avons passé revue la question de la situation au Togo qui bien sûre évolue bien et nous avons confiance en M. Alpha Condé pour continuer de suivre ce dossier en relations avec d’autres chefs d’Etat africains pour que nous puissions tenir le prochain sommet de la CEDEAO à Lomé le 16 décembre 2017.’’La question de la création de la monnaie unique a été également abordée par les présidents guinéen et ivoirien. Alassane Ouattara estime que ceci est un « objectif commun à eux ».Alpha Condé, le président en exercice de l’Union africaine, a donné sa position sur la crise au Togo : ‘’Il est extrêmement important que les choses évoluent de façon pacifique au Togo et qu’on arrive à une solution pour permettre au peuple togolais de continuer son avancée.’’Le président guinéen a aussi abordé le dossier relatif à la création de la monnaie unique dans les pays membres de la CEDEAO. Alpha Condé a annoncé des travaux en prélude à cette initiative : « Au niveau de la CEDEAO, nous avons l’intention de faire une monnaie unique en 2020, donc j’ai une réunion à Niamey avec les présidents ivoirien, nigérian, ceux du Togo, du Ghana et du Niger pour qu’on arrive à créer une monnaie unique. Ils ont pris un certain nombre de décisions qui nous font avancer et que nous rendrons compte au sommet de la CEDEAO en décembre.’’