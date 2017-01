Tension sociale : le gouvernement ivoirien recherchera des ‘’solutions justes, supportables et durables’’ (Porte-parole)

Le gouvernement ivoirien est préoccupé par le climat de tension sociale qui secoue le pays depuis plus d’une semaine, a annoncé son porte-parole Bruno Nabagné Koné, ajoutant que le gouvernement ‘’recherchera des solutions justes, supportables et durables’’.

‘’Le climat actuel de tension sociale préoccupe le gouvernement, qui recherchera avec tous les acteurs, des solutions justes, supportables et durables’’, a écrit le ministre de l’économie numérique, de la Poste et de la communication Bruno Nabagné Koné sur sa page facebook visitée, mardi, par APA. Un Conseil de ministres est prévu ce mercredi à Abidjan sous la présidence du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara.

Depuis la semaine dernière, des soldats ivoiriens expriment leur mécontentement par des coups de feu dans plusieurs villes du pays. Ils disent réclamer de meilleures conditions salariales et sociales. Dans la foulée, les fonctionnaires et agents de l’Etat ont de leur côté, déclenché une grève de cinq jours qui a été reconduite pour cette semaine.

Ce débrayage vise le ‘’retrait de la réforme des retraites’’ dans le pays qui a fait chuter ‘’les pensions de 30 à 50%’’, le paiement ‘’effectif et intégral du stock des arriérés dus aux effets financiers des mesures de revalorisation salariale depuis 2009’’ ainsi que ‘’l’intégration des agents journaliers du secteur public à la Fonction publique et l’arrêt des violations des libertés syndicales en Côte d’Ivoire’’.

Des revendications qui avaient amené les fonctionnaires ivoiriens à débrayer, une première foi du 8 au 10 novembre 2016 et un second arrêt de travail de 5 jours (9 au 13 janvier 2017) avait paralysé l’administration ivoirienne.



APA