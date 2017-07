Suites aux propos de Macron, la Cédéao veut limiter les naissances à 03 par femme

Au cours d’une conférence de presse donnée à l’occasion du sommet du G20 le 08 juillet dernier, le Président français, Emmanuel Macron a estimé que la fécondité de la femme africaine est une entrave au développement du continent noir. Une approche que partage les parlementaires de la Cédéao qui ont pris la décision ce samedi 22 juillet 2017 au cours d’une rencontre régionale sur la démographie à Ouagadougou au Burkina Faso, d’encourager les gouvernements et la société civile des Etats membres de l’espace économique sous régional d’aller vers l’objectif de 03 enfants par femme.A Lire aussi: Sommet du G20 à Hambourg : Macron s’en prend à la fécondité de la femme africaine« C’est un objectif noble et cela nécessite un travail d’explication, un travail de sensibilisation pour maîtriser la fécondité dans nos différents Etats. Nous avons la zone qui a le plus fort taux de fécondité au monde entre 4 et 5 % et dans certains de nos Etats nous atteignons 7 enfants par femme et à cette allure, notre sous-région doit envoisiner le milliard d’habitant d’ici 2050. Avec un taux de croissance à l’ordre de 5 ou 6 %, nous ne pourrons jamais vaincre la pauvreté dans ces conditions », a fait savoir Salifou Diallo, Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso au cours d’une conférence de presse.Selon lui, les efforts de développement dans l’espace Cédéao sont annulés par une démographie galopante non maîtrisée. C’est pourquoi les parlementaires de la Cédéao envisagent œuvrer avec les gouvernements pour sensibiliser les autorités coutumières, religieuses et toute la société civile pour que les Etats de la sous-région aillent vers l’objectif de 03 enfants par femme. « La question semble être ignorée de l’opinion publique alors que c’est l’une des questions les plus préoccupantes du moment dans notre sous-région en Afrique », a fait observer Salifou Diallo.Pour le Président de la Commission de la Cédéao, Marcel de Souza, l’objectif d’ici 2030 est de « baisser de moitié » le taux de fécondité et d’arrimer le taux de croissance démographique, trop fort, avec le taux de croissance économique trop modéré. « La jeunesse représente les deux tiers de la population. Cette jeunesse, lorsqu’elle ne trouve pas de solutions, devient une bombe : elle traverse le désert ou la Méditerranée, meurt par milliers pour l’immigration clandestine », a fait savoir Marcel de Souza.Quant à Adrien Houngbédji, Président de l’Assemblée Nationale du Bénin, c’est aux Etats africains qu’il appartient de définir l’équilibre optimal qu’il est indispensable de trouver entre la régulation des naissances et l’amélioration de la qualité de vie de la population active. Pour y arriver, les parlementaires ont estimé que les budgets des Etats de la Cédéao doivent faire l’effort d’accroître annuellement de 2% le budget en faveur de la santé.