Six journalistes emprisonnés en Côte d’Ivoire

Le ton monte en Côte d’Ivoire après l’arrestation dimanche de six journalistes pour « divulgations de fausses nouvelles » dans le contexte des mutineries au sein de l’armée ivoirienne.Vamara Coulibaly, Yacouba Gbané et Franck Bamba Mamadou, respectivement directeurs des quotidiens L’Inter et Soir Info (indépendants), du Temps (opposition) et de Notre Voie (opposition), sont détenus depuis dimanche dans un camp de gendarmerie à Abidjan, avec leurs collaborateurs Hamadou Ziao (rédacteur en chef de L’Inter), Jean Bédel Gnago (Soir info) et Ferdinand Bailly (Le Temps).Leur seul tort apparemment est d’avoir affirmé, par voie de presse, que les soldats des forces spéciales, qui s’étaient récemment mutinés à Adiaké, avaient reçu des primes…Le Syndicat de la presse privée de Côte d’Ivoire, le Synapp-CI, dans un communiqué relayé par Jeune Afrique ou encore par Fraternité Matin, « condamne fermement cette énième atteinte flagrante à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, deux droits fondamentaux de l’Homme, reconnus et protégés par la Constitution ivoirienne ».Le Synapp-CI poursuit : « en période de crise, les attaques contre la presse ne sont jamais un bon signal et ne sont surtout pas un facteur de stabilité et de restauration de la confiance entre les populations. »CondamnationsRéactions indignées également dans le monde politique ivoirien, notamment celle de Mamadou Koulibaly, président de Lider, Liberté et démocratie pour la République, parti d’opposition, sur le site Afriki Presse. Pour lui, accuser les journalistes d’atteinte à la sûreté de l’Etat est un non-sens : « les journalistes peuvent prendre un clavier ou un stylo pour parfois insulter ou mentir. Mais de là à aller porter atteinte à la sûreté de l’Etat, il faut un effort héroïque pour arriver à une telle conclusion. Ce que nous constatons est qu’il y a des gens (les militaires mutins) qui ont fait usage d’armes pour tirer et blesser des gens et ils n’ont pas été accusés d’atteinte à la sûreté de l’Etat. »Pour sa part, l’ancien ministre ivoirien des Sports, Alain Lobognon, dont les propos sont rapportés par le site Connection Ivoirienne.net , « condamne et déplore » cette garde à vue, estimant que « la Côte d’Ivoire n’en a pas besoin. » Alain Lobognon qui affirme aussi que « détenir un journaliste même quelques secondes, c’est retirer au pays des points sur ses indices de libertés et de démocratie. »Réactions indignées aussi dans les médias ivoiriens. Exemple, le site d’information Lepointsur : « sale temps, s’exclame-t-il, pour trois directeurs de publication et trois de leurs collaborateurs détenus depuis dimanche matin au camp de gendarmerie d’alban sur ordre du Procureur de la République.