Situation au Zimbabwe : Ouattara appelle Mugabé à ‘’quitter ses fonctions dans la dignité’’

S’exprimant sur la situation qui prévaut au Zimbabwe avec l’assignation à résidence du président Robert Mugabe par l’armée, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a appelé, ce vendredi à Abidjan, le président Mugabe à quitter ses fonctions dans la dignité.‘’Il faut que le président du Zimbabwe quitte ses fonctions dans la dignité’’, a déclaré Alassane Ouattara. Qui bien que reconnaissant le combat du président Mugabe dans la libération de son pays de la colonisation, estime que ‘’les temps ont changé’’ et que ce qui se passe au Zimbabwe devrait interpeller non seulement les dirigeants Africains mais l’ensemble des Africains.‘’le président Mugabe est un Combattant. Une personnalité qui a consacré sa vie à la libération de son pays de la colonisation. Mais le monde a changé, et ce qui se passe au Zimbabwe doit interpeller tous les hommes politiques’’, a affirmé le Chef de l’Etat Ivoirien. Cette position, Alassane Ouattara affirme l’avoir fait connaître au président de l’Union Africaine.Le président ivoirien affirme toutefois soutenir la médiation du président Sud Africain Jacob Zuma. ‘’Que Zuma continue la médiation et que la situation se dénoue dans les conditions de dignité’’, a-t-il dit. S’il est pour le départ du pouvoir du président Mugabe, Alassane Ouattara a tenu à condamner l’usage de la force quelqu’elle soit pour contraindre un dirigeant à quitter le pouvoir.Pour rappel, c’est dans la nuit du mardi au mercredi que l’armée a pris possession des médias d’Etat et annoncé avoir assigné à résidence le président Robert Mugabe. En fin de matinée mercredi, l’Afrique du Sud avait fait savoir que Robert Mugabe avait affirmé par téléphone à son homologue sud-africain, Jacob Zuma, qu’il était retenu contre son gré. «Le président Zuma s’est entretenu avec le président Robert Mugabe qui lui a dit qu’il était détenu à son domicile mais a ajouté qu’il allait bien», selon la présidence sud-africaine. Dans la foulée, l’Afrique du Sud a dépêché deux envoyés spéciaux au Zimbabwe.L’union Africaine a appelé au respect de la légalité constitutionnelle condamnant la situation qui prévaut au Zimbabwe.