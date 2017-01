Sélectionneurs, préparez vos mouchoirs

Premier à prendre la porte, le Belge Georges Leekens a quitté le banc de l'Algérie au lendemain de l'élimination prématurée des Fennecs. Nommé le 27 octobre au lendemain du match nul d'El-Khedra contre le Cameroun en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 (1-1), "Long couteau" n'aura pas tenu plus de trois mois. Et il ne laissera pas un souvenir impérissable de son deuxième passage sur le banc DZ. La sélection aura consommé trois techniciens en l'espace de six mois, de Christian Gourcuff à Leekens, en passant par la courte mission du Serbe Milovan Rajevac. Sans surprise, et avant même que Leekens ne soit poussé vers la sortie, certains noms ont commencé à circuler sur la toile, de Rolland Courbis à Djamel Belmadi, pour succéder au Belge. Seule certitude : l'Algérie a besoin d'un meneur d'hommes sur son banc.