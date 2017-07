"SERGE AURIER N'EST PAS UN EXEMPLE" : NOUVEAU CAPITAINE DE LA CÔTE D'IVOIRE ET DÉJÀ CONTESTÉ PAR SES COÉQUIPIERS

Critiqué en France depuis ses écarts de conduite à répétition et sur le départ du PSG cet été - la Juventus Turin lui fait les yeux doux - le défenseur ivoirien Serge Aurier ne fait pas non plus l'unanimité dans son pays. Son coéquipier en sélection Ousmane Viera Diarrasouba, évoluant à Adanaspor, en Turquie, s'est fendu d'une sortie remarquée à l'encontre du joueur formé au RC Lens."Serge Aurier n'est pas un exemple, il y a d'autres joueurs plus exemplaires que lui", a ainsi lâché le joueur des Elephants mercredi à la télévision nationale RTI, estimant que le joueur du Paris SG ne méritait pas d'être capitaine de sa sélection. "A l'heure actuelle, il n'est pas logique d'attribuer le brassard à Serge Aurier", a affirmé le vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 2015, alors qu'une polémique enfle en Côte d'Ivoire quant à l'attribution du capitanat en sélection. "Aurier avec ses déboires ne reflète pas l'image que l'équipe nationale veut véhiculer. Pour moi c'est inconcevable", a-t-il ajouté.