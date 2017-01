Remous sociaux : des points ’’examinés’’ feront l’objet de propositions aux syndicats, annonce le gouvernement ivoirien

Le gouvernement ivoirien a examiné mercredi, « des mesures qui feront l’objet de propositions » aux syndicats lors d’une rencontre prévue jeudi, a indiqué son porte-parole Bruno Koné.



Un communiqué du gouvernement, lu par le ministre en charge de la Communication, porte-parole du gouvernement, Bruno Koné , entouré de ses collègues de la défense, de la sécurité et de la fonction publique, note que « le Conseil des ministres à l‘écoute des partenaires sociaux et soucieux de leurs préoccupations a examiné certains nombres de mesures qui feront l’objet de proposition lors d’une rencontre le jeudi 19 janvier 2017 à 10 heures ».



Poursuivant, il a ajouté que cette rencontre se fera entres '' les ministres en charge de cette question et l’intersyndicale des fonctionnaires ».



« Le Président de la République et le gouvernement tiennent à rassurer les populations que tout est mis en œuvre afin de trouver des solutions dans les meilleurs délais sur les questions sécuritaires et sociales », a souligné M. Koné.



« Nous espérons que les propositions vont les rassurer », a pour sa part espéré Pascal Kouakou Abinan, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’administration appelant à « la levée du mot d’ordre de grève ».



Une Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d’Ivoire mène une grève qui paralyse depuis plusieurs jours, des secteurs dont l’école ivoirienne et les hôpitaux.



Les fonctionnaires ivoiriens réclament entre autres ‘’le retrait des dispositions antisociales de l’ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la CGRAE (Caisse générale des retraités et agents de l’Etat), le paiement effectif et intégral du stock des arriérés dus aux effets financiers des mesures de revalorisation salariale depuis 2009’’ ainsi que ‘’l’intégration des agents journaliers du secteur public à la Fonction publique et l’arrêt des violations des libertés syndicales en Côte d’Ivoire’’.



APA