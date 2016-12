REVUE DE PRESSE AFRIQUE - A la Une : Perspective d'un accord politique en République démocratique du Congo

Peu de journaux ont eu le temps de réagir aux informations qui ont filtré tard dans la nuit. Le site congolais Afrikarabia.com évoque tout de même ce projet qualifié de « surprise ». « Kabila lâche du lest », résume le site. « Un bon point pour l'actuel chef de l'Etat », explique le journaliste Christophe Rigaud. D'après lui, Joseph Kabila pourrait « sauver sa peau en adoucissant son image à l'international. Pas étonnant au vue des fortes pressions qui se sont abattues sur la RDC ces derniers jours », estime Afrikarabia.Pourquoi ? Parce que « sauf rebondissement, le président Kabila devrait s'engager tout à l'heure, à ne pas briguer de troisième mandat ». Pas de troisième mandat mais aussi un calendrier électoral raccourci avec des élections prévues pour la fin 2017. Un conseil national de la transition devrait être mis en place. « Nous avons obtenu tout ce que nous voulions » confirme une source de l'opposition à l'AFP, citée par le Point Afrique ...« Mais attention », met en garde CAS-info, « avec la classe politique congolaise, on n'est jamais à l'abri d'une surprise de dernière minute ». D'autant que d'après le portrait qu'en fait un proche dans Le Monde Afrique, le fils de Laurent-Désiré Kabila « sait garder le secret et SE GARDER secret ». « Il écoute, il acquiesce mais on ne sait pas ce qu'il pense ni ce qu'il décidera », ajoute un de ses conseillers.Ce compromis qui pourrait être signé dans la journée est, en tout cas, « en trompe l'œil » estime AfrikarabiaLe « nœud de la crise congolaise » n'est pas évoqué : « le financement des élections ». Question « sensible », rappelle le site internet d'information, « au regard des récentes coupes budgétaires ». Le manque d'argent, « le président Kabila aura donc de nouveaux prétextes sous la main pour faire glisser le calendrier électoral », conclut Afrikarabia.Et notamment quid de l'avenir du Premier ministre, Sami Badibanga. « Bandibanga sur un siège éjectable ? » se demande Afrikarabia.com. En tout cas le Premier ministre a nommé son gouvernement en début de semaine et a prononcé, hier, son discours d'investiture à l'Assemblée. « Le père Noël est arrivé plus tôt que prévu », s'exclame 7 sur 7. « Gratuité de l'enseignement primaire, des accouchements, de soins pour les moins de cinq ans ; allocations familiales ; emplois pour les jeunes ; augmentations de salaires ; paix dans l'Est du pays ; fin des délestages...» 7 sur 7 dresse la liste des promesses. « Les députés qui ont investi le gouvernement Samy Badibanga sont semblables à ces enfants qui croient dur comme fer en l’existence du père noël. Le réveil risque d’être brutal », martèle le site d'information de RD Congo.La presse Ouest-africaine, elle, n'évoque pas encore ce possible accord à Kinshasa. Le Pays, au Burkina, revient sur l'attaque, dans la nuit de mercredi à jeudi, d'un village ivoirien, frontalier de la Guinée.« Le coup de feu le plus insensé de l'histoire des relations entre Abidjan et Conakry », tranche Le Pays. Les assaillants ont tué un villageois et incendié des biens, ils venaient de la Guinée, toute proche. « Certes, un petit différend qui porte sur l'appartenance du village de Kpeaba, à l'un ou à l'autre pays existait mais on est loin de croire que cela puisse provoquer un coup d'éclat meurtrier », s'étonne le quotidien burkinabé. On ne sait pas si les hommes armés étaient des militaires guinéens mais, si cela était confirmé, Le Pays s'étrangle de ce qu'il appelle « l'inculture et l'ignorance de ces bidasses ». La Guinée, la Côte d'Ivoire et la sous-région n'avaient pas besoin de ça, conclut le journal ouagalais. « Il appartient à Abidjan et Conakry d'éteindre rapidement ce feu ».