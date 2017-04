Quelle issue pour le procès de Laurent Gbagbo, six ans après son arrestation?

11 avril 2011 : il y a six ans, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est arrêté à l'issue de la crise post-électorale de quatre mois qui avait fait plus de 3 000 morts. L'élection présidentielle, qui avait eu lieu le 28 novembre 2010 après avoir été reportée à six reprises depuis 2005, avait été âprement disputée par le président sortant et son rival, l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara. Pendant quatre mois, le pays s'est retrouvé avec deux présidents, Laurent Gbagbo n'ayant pas reconnu sa défaite malgré la proclamation de la victoire de son rival par la Commission électorale nationale. L'ONU avait également reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. Le 21 mai, ce dernier est investi à la présidence.30 novembre : Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, est transféré pour être incarcéré au centre de détention de la CPI, à La Haye.23 mars 2014 : Charles Blé Goudé, proche de Laurent Gbagbo, rejoint son mentor au quartier pénitentiaire de la CPI. Charles Blé Goudé est, lui aussi, accusé de crimes contre l'humanité. La CPI réclame également le transfèrement à La Haye de Simone Gbagbo, accusée, elle aussi, de crimes contre l'humanité, mais la Côte d'Ivoire refuse de la transférer à la juridiction internationale, préférant la faire juger par les tribunaux ivoiriens.Le procès contre Laurent Gbagbo, 71 ans, s'est officiellement ouvert le 28 janvier 2016, après une longue phase préliminaire. L'instruction du dossier a duré un an pendant lequel 22 000 pages de preuves et des déclarations d'une centaine de témoins ont été examinés.La Cour a dressé quatre chefs d'inculpation contre Laurent Gbagbo, tous relevant de crimes contre l'humanité : meurtres, viols, autres actes inhumains et persécutions perpétrés durant la période post-électorale de 2010. Selon l'accusation, l'ancien président aurait mis en oeuvre un « plan commun » en collaboration avec la police, l'armée et des milices, pour se perpétuer au pouvoir. L'ancien ministre de la Jeunesse et l'ex-meneur des Jeunes Patriotes Charles Blé Goudé est poursuivi pour les mêmes accusations. Les deux affaires ont été jointes par souci d'efficacité budgétaire.Les deux accusés ont plaidé non coupables pour les crimes dont ils sont inculpés. Les avocats de la défense ont sonné la contre-offensive en accusant l'équipe de la procureure, Fatou Bensouda, d'avoir enquêté uniquement à charge. La défense a par ailleurs accusé Alassane Ouattara et ses soutiens d'avoir plongé le pays dans la violence dans le but de s'emparer du pouvoir par la force. La France est aussi pointée du doigt pour avoir aidé Alassane Ouattara en lui fournissant des armes, malgré l'embargo.