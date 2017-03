Procès du Novotel en Côte d’Ivoire : dix prévenus confrontés à des vidéos

En Côte d'Ivoire, les principaux suspects de l'enlèvement et de l'assassinat de quatre hommes en avril 2011 continuent à nier leur implication. Débuté il y a trois semaines, le procès des disparus du Novotel se poursuit. Dix hommes, des militaires et miliciens pro-Gbagbo sont sur le banc des accusés. Ce jeudi 9 mars, ils ont été confrontés à des vidéos.Certaines des vidéos ont été filmées par des journalistes cachés dans l'une des chambres du Novotel d'Abidjan, d'autres sont des images de surveillance de l'hôtel. Sur l'une d'elles on peut lire, l'heure et la date : 14h52, le 04 avril 2011. On voit les quatre victimes dans un des couloirs. Ce sont les dernières images des otages.