Procès Gbagbo et Blé Goudé / CPI : Les premières grandes révélations de Guiai Bi Poin à la barre

Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a repris ce lundi 27 mars 2017 à La Haye avec comme témoin dans le prétoire le général Guai Bi Poin, ancien Commandant du Centre de commandement des opérations de sécurité (CECOS).Pour son premier jour de témoignage, le Général Guiai Bi Poin a été surtout interrogé sur le rôle joué par le Centre de commandement des opérations de sécurité et ses rapports avec l'ex-aide de camp de Simone Gbagbo, Anselme Seka Seka. Si le témoin de Bensouda a affirmé qu’il n’a pas de liens particuliers avec le nommé Seka, il a cependant dit qu’il l’a rencontré lors d’une réunion des officiers supérieurs de l’armée, qui s’est tenue à l’Etat-major des armées.Le Général Guiai Bi Poin a expliqué que les chefs de commandements étaient réunis, quand on leur a annoncé la présence de Seka Seka qui tenait à leur parler.« Le Chef d’Etat-major nous a dit que Seka Seka voulait 5 mn pour nous donner une certaine information ». Selon le témoin, certains participants à la réunion s’étaient opposés. Mais le chef d’Etat-major a plaidé pour qu’il vienne leur dire ce qu’il savait. Finalement tous se sont accordés à lui donner la parole.Alors le juge Cuno Tarfusser de demander à Guiai Bi Poin de dire ce que Seka leur a fait savoir. Ce que Seka a proposé est une action très radicale, à la limite d’une opération kamikaze. « Il a proposé des approches opérationnelles qui étaient différentes des nôtres, comment procéder pour être plus efficaces face au commando invisible ». Selon le Général, l’approche de Seka Seka était de réagir de façon plus intensive en amenant davantage de troupes.