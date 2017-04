Présidentielle en France : Zinédine Zidane appelle à « éviter au maximum » le Front National

« Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front National. Donc (il faut) éviter au maximum ça », a déclaré l’ancien footballeur et actuel entraîneur du Real Madrid, à l’occasion d’une conférence de presse d’avant-match, vendredi 28 avril.Quinze ans plus tôt, en 2002, Zinédine Zidane avait appelé à voter contre Jean-Marie Le Pen, le père de la candidate, qualifié au second tour face à Jacques Chirac.