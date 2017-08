Paul Kagame réélu avec près de 98% des voix

Le président rwandais sortant Paul Kagame a été réélu pour un troisième mandat de sept ans avec près de 98% des voix, selon des résultats partiels publiés samedi par la Commission électorale.Avec environ 80% des bulletins dépouillés, Paul Kagame, qui dirige le Rwanda depuis le génocide de 1994, obtient 98,75 des suffrages exprimés, devant l'indépendant Philippe Mpayimana (0,73%), et Frank Habineza, Parti démocratique vert, leader du seul parti d'opposition au Rwanda (0,27%). La Commission électorale estime que 97% des 6,9 millions d'électeurs inscrits ont voté.La NEC, qui donnait les résultats au compte-gouttes, a donné une estimation de la participation avoisinant les 97%. Quelque 6,9 millions de Rwandais étaient inscrits sur les listes électorales et répartis dans 2.343 bureaux à travers le pays.Paul Kagame, homme fort du pays des mille collines depuis qu'il a mis fin au génocide en 1994, a notamment obtenu 99,63% des voix dans son district de Nyarugenge (centre).Alors que le scrutin s'est déroulé dans le calme, plusieurs centaines de personnes attendaient dans la soirée à Kigali les résultats devant un écran géant installé dans un gymnase proche du stade national de la capitale.«Nous fêtons Paul Kagame», a lancé un jeune homme dansant au rythme d'une musique pop assourdissante. «Un bon résultat c'est le FPR de Paul Kagame, mais on est confiant, il va gagner», a confié un autre, Bruce Iraguha, 22 ans.