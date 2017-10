Ouattara à la botte du roi Mohammed VI

La Côte d’Ivoire, où le Sommet, le cinquième du genre, Union européenne-Union africaine est prévu de se dérouler les 29 et 30 octobre, n’a pas adressé d’invitation à la République arabe sahraouie démocratique (RASD) pourtant membre à part entière de l’UA. Ce pays de l’Afrique de l’Ouest, qui a choisi de faire le jeu des manœuvres marocaines pour exclure le Sahara occidental de l’Union africaine, a fini par choisir son camp, au grand dam du droit international et des règlements qui régissent même l’organisation continentale.La session extraordinaire du Conseil exécutif de l’UA tenue le 16 octobre dernier, consacrée à l’examen de la préparation du Sommet UE-UA, et qui a sommé le gouvernement ivoirien d’adresser une invitation à la RASD avant le 27 octobre pour qu’elle puisse prendre part au Sommet en sa qualité d’Etat-membre de l’UA n’a, pour l’instant, produit aucun effet.Le gouvernement d’Alassane Ouattara fait ostensiblement la sourde oreille, préférant faire plaisir à l’allié marocain, qui visiblement a l’appui de la France qui a maintes fois exprimé, ces dernières années surtout, son choix de dénier au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination et sa prise de position pour l’option farfelue, préconisée par le royaume chérifien, de concéder à la RASD une autonomie élargie.