Ouattara, Soro et coupure d’électricité dominent la Une de la presse ivoirienne

Les journaux ivoiriens parus, samedi, sur toute l’étendue du territoire national abordent plusieurs sujets dont les plus dominants sont les conflits interethniques dans l’ouest, la rencontre entre le chef de l’Etat et le chef du parlement et la coupure de l’électricité dans plusieurs localités du pays.



Les quotidiens reviennent sur les tensions enregistrées ces derniers jours après une pause de courte durée dans l’ouest ivoirien, précisément à Guiglo. Soir Info souligne à ce propos «des populations révoltées : des véhicules cassées et brûlés». De son côté, le Patriote décrit une « ville sous haute surveillance » après la résurgence de ce conflit.



Le Nouveau Réveil note qu’un « calme précaire règne sur la ville de Guiglo ».« Les effectifs de sécurité renforcés dans la région », titre Fraternité Matin citant le gouvernement ivoirien.



La coupure d’électricité constatée dans plusieurs villes du pays au lendemain de l’inauguration du barrage de Soubré (sud-ouest) s’invite à la Une des journaux. « L’électricité coupée hier », indique Soir Info, quand Fraternité matin rapporte les explications de la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité).



Le Patriote dans le même élan se penche sur « ce qui s’est passé ». « Ouattara inaugure le barrage de Soubré , le courant se coupe », constate Le Quotidien d’Abidjan.



Quant aux relations tendues entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son « jeune frère » Guillaume Soro, chef du parlement, le Patriote révèlent qu’ils « se sont parlés, hier ». « Ouattara et Soro se rencontrent enfin », conclu Soir Info.



