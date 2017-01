Nouvelle reconduction de la grève des fonctionnaires en Côte d’Ivoire

Les syndicats des fonctionnaires qui observent depuis deux semaines une grève, ont décidé samedi à l’issue d’une Assemblée générale de la reconduction pour cinq jours à compter de lundi de ce débrayage, soulignant que la ‘’base n’est pas satisfaite de ce que le gouvernement a fait’’, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.



Cette reconduction de la grève pour une durée de cinq jours ouvrés part du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2017.

Selon la déclaration finale de l’Assemblée générale de la plate-forme des fonctionnaires, tenue samedi, dans l’enceinte de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, « sur le stock des arriérés et les 150 points d’indices, nœuds gordien de leur revendication, la position du gouvernement n’a pas évolué».



« La base dit qu’elle n’est pas satisfaite de ce que le gouvernement a fait. Les fonctionnaires interpellent leur gouvernement .Il y’a d’autres choses à faire .Les fonctionnaires attendent des réponses plus claires sur des stocks d’arriérés et les 150 points d’indices », a expliqué Théodore Zadi Gnagna, le Président de cette plateforme.



De son côté, l’intersyndicale des fonctionnaires, une autre coalition de syndicats qui a pour leader, Jean Yves Abonga, tient une rencontre à Yopougon (quartier à l’ouest d’Abidjan) pour se prononcer également sur les propositions du gouvernement ivoirien.



Les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis quelques jours réclamaient entre autres ‘’le retrait des dispositions antisociales de l’ordonnance 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pensions gérés par la CGRAE (Caisse générale des retraités et agents de l’Etat),’’, ‘’l’intégration des agents journaliers du secteur public à la Fonction publique et l’arrêt des violations des libertés syndicales en Côte d’Ivoire’’ pour lesquels ils ont eu ‘’une satisfaction’’ au cours des discussions, jeudi et vendredi avec le gouvernement ivoirien.



Le paiement effectif et intégral du stock des arriérés dus aux effets financiers des mesures de revalorisation salariale depuis 2009 ainsi que les 150 points d’indices restent les deux points d’achoppement entre l’exécutif ivoirien et les syndicats de fonctionnaires.



Après des rencontres avec des ministres, ces organisations professionnelles du secteur public de Côte d’Ivoire ont échangé vendredi avec le Premier ministre et chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly.



APA