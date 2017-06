L'opposition ivoirienne a réuni moins de mille personnes samedi dans les rues d'Abidjan, après l'appel à manifester contre une situation politique fragilisée par les mutineries de soldats en mai, a rapporté un journaliste de l'AFP."Nous dénonçons un pouvoir répressif, un pouvoir qui n'aime pas la liberté et la démocratie" a lancé aux manifestants le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan.Cette "marche de la colère" a été l'occasion, sous la pluie, pour les manifestants d'agiter des pancartes, où l'on pouvait lire : "On paie le mutin, on méprise le fonctionnaire" et "Libérez Gbabgo".