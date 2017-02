Nouvel album / Serges Kassy dans les temps de regrets

Le Rastaman Serges Kassy, membre de l’ex-galaxie patriotique met aujourd’hui 3 février 2017 sur le marché discographique national et international son nouvel album dont nous avons écouté quelques larges traits pour vous.

Après six ans de silence dû à son exil en France pour ce que tout le monde sait, Serges Kassy est de retour avec ‘Loin des miens’’, son nouvel album. C’est sur sa page facebook qu’il a décidé de faire publier sa randonnée musicale de Paris qu’il a appelée ‘’Paris by car’’ afin de permettre de faire écouter son nouveau CD aux mélomanes. C’est un album de douze titres avec des chansons comme ‘’Grand frère’’, ‘’Kpetou’’, ‘’Remix de John Bri’’, ‘’ Nous sommes prioritaires de vos choix’’, et surtout ‘’Le temps des regrets’’. Dans cette chanson, (Le temps des regrets), Serges Kassy parle de son pays, la Côte d’Ivoire. Il rappelle à la conscience de tous que le président Houphouët-Boigny nous disait que la paix n’est pas un mot mais un comportement. Malheureusement, nous n’avons pas su lire entre les lignes. Le président Laurent Gbagbo nous disait asseyons-nous et discutons et nous n’avons pas encore su lire entre les lignes ». C’est pourquoi, l’artiste avoue que les pro-Gbagbo n’ont que leurs yeux aujourd’hui pour pleurer pour ce qui leur arrive. Puis, il ajoute : « J’ai mal, nous n’avons que nos yeux pour pleurer ».Kpetou (sexe féminin) est une chanson empreinte de grossièretés qui avilit la femme et la chosifie. Serges Kassy dit qu’il aime le Kpetou parce qu’il n’y a rien de plus mieux sur la terre que ça. Chacun est libre de faire son choix. Il avoue qu’il adore le Kpetou contrairement à ceux qui sont homosexuels. En revanche, il reconnait la grossièreté qu’il évoque mais il se justifie que c’est la réponse qu’il donne à l’ex-président Barack Obama qui avait demandé au président sénégalais de respecter les droits des homosexuels dans son pays. Selon lui, c’est un album de feu fait pour ses fans. Fruits de plus de deux ans de travail sans grands moyens financiers. Serges Kassy annonce une visite le 06 février 2017 à La Haye aux Pays-Bas pour soutenir Laurent Gbagbo avec le nouvel album. Il annonce son premier concert live à Paris en France. Serges Kassy is back!



M.Ouattara

In L’intelligent d’Abidjan