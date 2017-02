Mutinerie en Côte d'Ivoire : «Pas de risque de coup d’Etat, c’est de la boulimie», affirme un opposant

Mamadou Koulibaly n’y va pas par quatre chemins. L’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne estime que la vague de mutineries qui secoue la Côte d’Ivoire n’est qu’une suite logique des pratiques de l’homme qui a pris le pouvoir par les armes à Abidjan. En oubliant de renvoyer l’ascenseur à ceux qui l’ont installé au sommet de l’Etat, Alassane Ouattara a fait des milliers de mécontents qui le lui rappellent aujourd’hui les armes à la main, explique-il à Géopolis.«Ils veulent leur part du gâteau. Et ça peut durer. Même ceux qui ont été démobilisés ont conservé leurs armes. Ils ne veulent pas être exclus des bénéfices ou du butin à partager. Donc, les démobilisés eux aussi attendent leur tour. Même les chasseurs traditionnels, les dozos, comme on les appelle ici, estiment qu’ils ont aussi aidé Ouattara et qu’ils ont droit aux indemnisations. On ne donnera pas douze millions aux uns et rien aux autres. Alors, ils vont venir par vagues successives.»