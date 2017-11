Maître Jean Balan, avocat des familles des militaires français tués à Bouaké en 2004 : "L'armée fût totalement manipulée dès le début."

"Je reviens avec un complément d'information dans l'affaire Bouaké. Sur le rôle de l'armée française.Je sais que beaucoup d'Ivoiriens sont en colère contre l'armée française. Ils ont leurs raisons.C'est pourquoi je tiens à faire une mise au point.Néanmoins dès le début certains hauts gradés notamment des colonels se sont opposés à des ordres venant de Paris qui si ont les avait suivis auraient fait un nombre important de victimes parmi les militaires ivoiriens.Quand l'armée s'est rendue compte qu'en réalité Gbagbo n'y était pour rien et que de surcroît les autorités françaises protégeaient les exécutants afin de ne jamais arriver aux véritables donneurs d'ordre la réaction des certains généraux fût acerbe. Ils furent limogés sans scrupules par MAM ministre de la défense.Si j'ai pu avancer dans le dossier c'est aussi grâce à des documents qui m'ont été adressés par des militaires sous couvert d'anonymat et que j'adressais aux juges d'instruction pour des demandes de levée du secret défense. Il était clair que ce genre de documents ne pouvait venir que du niveau le plus élevé.Certains jusqu'à présent non pas été déclassifiés ! Donc ils sont pas au dossier. N'empêche que je les ai vus ! Les juges aussi ! Et qui sait la Cour de justice pourra obtenir la declassification !Mon rôle principal est de m'occuper de mes clients.Mais ça m'empêche pas de défendre l'honneur de l'armée française ni d'avoir une pensée pour les victimes ivoiriennes."