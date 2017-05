Macron s'attaque à son premier chantier : la loi Travail

Parmi le calendrier de réformes que s'est fixé le nouveau président Emmanuel Macron pour ce début de quinquennat figure la réforme du code du travail.Emmanuel Macron veut agir, et vite. Après une "concertation accélérée" avec les partenaires sociaux, le nouveau président compte faire adopter une loi d'habilitation dès l'été pour pouvoir réformer le code du travail par ordonnances.Aller plus loin. Son objectif est d'aller un cran plus loin dans la logique de la loi El-Khomri. Cette dernière permet désormais à un patron de négocier au niveau de son entreprise les règles qui touchent à la durée du travail, sous réserve de signer un accord majoritaire avec les syndicats. Emmanuel Macron veut que cette liberté nouvelle soit étendue à d'autres champs : les salaires ou encore les conditions de travail.