Macron annoncé pour une visite à Abidjan en novembre prochain (Officiel)

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a annoncé lundi une visite du président Emmanuel Macron à Abidjan dans le mois de novembre 2017.



"Le président Ouattara était à Paris à la fin du mois d’août et le président Macron sera ici à la fin du mois de novembre. J’aurai le plaisir de l’accompagner. Tout cela dans une logique de ce grand partenariat entre la France et l’Afrique", a déclaré M. Le Drian au sortir d’une audience, lundi, avec le président ivoirien.



Le chef de la diplomatie a rappelé "la relation particulière de la France avec l’Afrique comme un des éléments de notre devenir commun", lors de ses orientations pour l’Europe.



"Et le fait que nous ayons des relations étroites montre que la France et la Côte d’Ivoire doivent assurer ce devenir pour le compte de l’Afrique subsaharienne et pour le compte de l’Union européenne en observant que vous êtes notre premier partenaire commercial, en observant aussi que nous avons avec vous un partenariat financier qui s’est renforcé au cours des dernières semaines et qui nous permet de voir l’avenir avec beaucoup de sérénité", a-t-il souligné.



Le ministre Jean-Yves Le Drian est à Abidjan pour prendre part, aux côtés des entreprises françaises, aux rencontres Africa 2017 qui se tiennent lundi et mardi, rappelle-t-on.



