MONDIAL 2018 - Éléphants : Le regroupement débute ce lundi !

Le compte à rebours a commencé. C'est la dernière ligne droite. Côte d'Ivoire ou Maroc. Le seul qualifié du groupe C pour la Coupe du monde 2018 sera connu au soir du samedi 11 novembre, au stade Félix Houphouet-Boigny. Qui des deux nations sera-t-elle au rendez-vous du pays de Vladimir Poutine en Russie ?

Difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Chaque sélection est dans son élément pour sa préparation.

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Marc Wilmots, a donné sa liste vendredi. Au vu de ses 25 sélections, nul doute qu'il a tiré le meilleur de la panoplie de professionnels dont regorge notre pays dans le monde du football. Hormis les blessés et les suspendus, la crème de la génération actuelle est couchée sur les papiers du technicien belge. Et la préparation, à proprement parler, débute ce lundi au stade Houphouet-Boigny. Les premiers Éléphants sont déjà dans la place. Ceux qui ont joué samedi et dimanche devraient être dans les murs ce matin au plus tard. Pour l'entame des choses sérieuses. Et pour donner à la presse nationale et internationale une idée de son groupe et de la préparation qu'il entend faire, le patron du banc des Eléphants anime une conférence de presse mardi. L'ancien sélectionneur des Diables rouges de la Belgique devrait aussi donner l'état d'esprit de son groupe et expliquer surtout ses choix. Un exercice qui s'impose avant un telle sortie internationale. Les choses vont évoluer au fur et à mesure.

Un joueur confiait à La Dépêche d'Abidjan qu'à ce stade de la compétition, le groupe n'a plus besoin d'être motivé. Les poulains de Marc Wilmots savent ce qu'ils ont à faire. Le staff technique et les dirigeants aussi.

Le Maroc devrait être sur les bords de la lagune Ebrié au plus tard mercredi ou jeudi.

Edson Titi