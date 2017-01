Les « microbes » ivoiriens, séquelles de la crise

Qui sont les « microbes » ivoiriens ? Ce phénomène de société a fait son apparition après la violente crise post-électorale de 2010-2011, dont il représente l’une des séquelles les plus voyantes. De jeunes garçons, des délinquants juvéniles de 8 à 25 ans opérant par bandes de 15 à 20, sévissent à l’arme blanche — couteau, hache, machette ou gourdin — pour détrousser les passants dans les quartiers populaires d’Abidjan. Ces « coupeurs de route » ont semé la peur à Abobo d’abord, puis Adjamé, Yopougon, Anyama et Attécobé.Les noms de ces quartiers ne sont pas anodins : Abobo et Yopougon ont été les épicentres de la crise politique, Yopougon étant considéré comme le fief des partisans de Laurent Gbagbo, tandis qu’Abobo a abrité les défenseurs armés d’Alassane Ouattara, des « commandos invisibles » s’étant accrochés plusieurs fois avec l’armée régulière entre décembre 2010 et avril 2011.