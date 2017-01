Les intellectuels africains, un important frein pour le continent

Pourquoi il ne pense pas les choses a l'africaine ?



Eh bien parce qu'il n'apprend pas véritablement grand-chose sur le continent dans les formations a la sauce occidentale auxquelles il se forme. Ces modèles (occidentaux) n'étant pas créés pour lui, IL N'A AUCUN REPÈRE SUR LUI-MÊME, IL NE SAIT RIEN SUR LUI-MÊME !!!! Il est lettré et savant de tout dans la culture des autres mais il est ILLETTRÉ ET ANALPHABÈTE DE SA PROPRE CULTURE !!! Il ne CONNAIT NI SES SAGES, NI SES SAVANTS, NI SA PHILOSOPHIE, NI SA SPIRITUALITÉ OU SA RELIGION, PARFOIS NI SA LANGUE, ETC. NI SES VALEURS, NI SES PRINCIPES, NI SES SYSTÈMES POLITIQUES NI SES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES, ETC.



Or comment être un intellectuel africain sans connaitre véritablement le contexte africain (histoire,

philosophie africaine, culture, etc..) ? Comment penser et réfléchir intellectuellement l'Afrique sans la connaitre véritablement ?



Voila, le problème ! On ne peut pas vraiment penser, réfléchir intellectuellement et apporter des réponses appropriées sur quelque chose dont on n'a aucune véritable information, car si on le fait les réflexions apporteront des solutions qui seront hors sujet, hors cadre, hors contexte. C'est pourtant a ce travail impossible (réfléchir a quelque chose qu'ils ignorent) que se livrent nos soit disant élites et intellectuels africains ! Après leur formation en occident ou a la sauce occidentale ils ramènent en Afrique des modèles qu'ils ont appris en occident (et qui sont conçus et adaptés a l'occident et non a l'Afrique), sortent ces modèles de leur contexte occidental pour venir (par un reflexe de copie) les appliquer hors de leur contexte (c'est-à-dire en Afrique) et cela en ignorant le contexte africain (histoire, philosophie africaine, culture, etc.). voila les rêveries de nos soit disant intellectuels africains depuis que les états africains existent dans leurs formes actuelles!! Et après on s'étonne que telle ou telle chose tentée en Afrique ne passe pas ou ne marche pas !! et après on se demande si l'Afrique refuse le développement etc.. Alors que les modèles de développement appliqués en Afrique par les élites noires essentiellement formées en occident sont inadaptés !



Qu'est ce que tout cela signifie ?



Cela signifie qu'il n'existe pas d'intellectuels africains en réalité ou qu'il en existe très peu. Ce qu'il y a en Afrique, en majorité, ce sont des intellectuels occidentaux à peau noire, qui ont la même ignorance (volontaire ou involontaire) que les occidentaux ont au sujet de l'Afrique, et qui sans forcement le faire exprès, détruisent l'Afrique de l'intérieur en continuant d'appliquer des modèles venus d'ailleurs et inadaptés au continent. C'est seulement leur peau noire qui fait qu'on croit que ce sont des africains !

Etant donné que ce sont des intellectuels occidentaux à peau noire, ils se comportent vis-à-vis de l'Afrique

comme les occidentaux se sont comportés et se comportent vis-à-vis de l'Afrique.



Comment cela prend il forme dans les faits ?



Eh bien comme tous le monde le sait la colonisation, l'esclavage, les missionnaires, etc. sont autant d'actions que les occidentaux ont fait et qui ont fait du mal a l'Afrique, car durant ces époques les occidentaux ont persécuté nos rois, nos élites, nos institutions, nos royaumes, etc. Or nos intellectuels ancestraux et nos élites ancestrales réfléchissaient intellectuellement l'Afrique avec une vision africaine des choses apportaient des réponses adaptées au contexte africain. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres ont développé avec succès l'Afrique mieux qu'aujourd'hui en y créant plusieurs belles et importantes civilisations sur plusieurs siècles, civilisations, dont les vestiges sont encore visibles partout sur le continent.

Ces femmes qui sont nos ancêtres étaient des véritables intellectuelles africaines. Elles pensaient l'Afrique avec la vision et le contexte africain (histoire, culture, civilisation, etc..) C'est pourquoi elles ont occupé de hautes fonctions et accompli de grandes choses dans l'histoire du continent , ce qui témoigne de leur intelligence et de leur connaissance du milieu.

Eh bien ces intellectuels occidentaux à peau noire continuent aujourd'hui encore à s'en prendre à nos vraies élites africaines comme les occidentaux l'avaient fait autrefois et le font encore aujourd'hui.

Voila pourquoi par exemple lorsqu'une véritable élite africaine, un véritable intellectuel africain, c'est-à-dire un africain qui pense qui réfléchit intellectuellement en connaissant ou en essayant de connaitre véritablement le contexte africain (histoire, philosophie africaine, culture, etc..) apparait au grand jour, ces intellectuels occidentaux à peau noire, vu qu'ils sont plus nombreux, les persécutent, les tuent (avec la complicité des occidentaux), etc.. Exactement comme ce que les occidentaux ont fait a nos intellectuels ancestraux et nos élites anciennes (rois, princes, institutions, etc. ) dans les royaumes africains.

C'est cela qui a fait que les Nkrumah, les Sankara, Les Lumumba, etc.. ont été persécutés. Tous les africains qui pensent véritablement l'Afrique c'est-à-dire ceux qui pensent l'Afrique a partir de la vision africaine et du contexte africain sont persécutés. Même les savants sont persécutés. C'est le cas pour Cheikh Anta Diop luimême qui a été persécuté par le président Senghor pendant 20 ans à l'époque. Entre autres il a subi des menaces de mort plusieurs fois, il a été arrêté et mis en prison plusieurs fois par Senior sans jamais abandonner ses recherches et ses combats. A l'ère de Senghor, il était interdit d'enseigner ses recherches (pourtant si importantes pour l'Afrique) a l'université pendant plusieurs longues années, et même jusqu'a aujourd'hui, a part une université qui porte symboliquement son nom, ses travaux ne sont pas étudiés au Sénégal même.

Les égyptologues africains aussi sont persécutés, voila pourquoi ils ont du mal à enseigner tous ces savoirs importants en Afrique même dans les écoles et les universités, car les pressions de ces élites occidentales à peau noire et de leur maitres occidentaux sont très fortes. Après on est étonné qu'il y ait encore beaucoup de noirs (vieux, jeunes, ou enfants) qui ont suivi ou suivent des formations en Afrique même, mais qui ignorent plein de choses sur l'Afrique !

Donc nous avons en Afrique de fausses élites africaines et de faux intellectuels africains, car ils ignorent tout de la vision africaine dans leurs réflexions, pensées et actions. Beaucoup de ces gens à qui nous confions le destin de nos pays ne pourrons pas vraiment nous apporter ce dont nous avons véritablement besoin en Afrique, et apporter des réponses appropriées aux problèmes africains, tant qu'ils n'intégreront pas la vision africaine dans leur mode de pensée. Nos vrais intellectuels africains sont persécutés et étouffés.

Kwame Nkrumah, Véritable intellectuel africain. Il a mis l'Afrique au coeur de tout ce qu'il faisait.

Pourquoi ait de véritables élites africaines qui pensent véritablement l'Afrique en tenant compte du contexte africain, il faut intégrer le contexte africain véritable (histoire, philosophie africaine, culture, etc..) dans tous les systèmes de formations scolaires universitaires du continent. Tant que cela ne sera pas fait, on aura toujours des intellectuels occidentaux à peau noire sur le continent.

ondé ses théories intellectuelles et des réflexions pour le continent sur la base des connaissances héritées de nos traditions ancestrales.

Or pour intégrer le contexte africain dans les manuels il existe des tonnes de travaux effectués dans ce domaine

par des savants comme les Cheikh Anta Diop, etc. car des savants comme Cheikh Anta Diop avaient déjà

compris qu'on ne peut pas vraiment penser, réfléchir intellectuellement et apporter des réponses appropriées sur

quelque chose dont on n'a aucune véritable information, car si on le fait les réflexions apporteront des solutions

qui seront hors sujet, hors cadre, hors contexte. Ils avaient compris alors que tant que le contexte africain véritable (histoire, philosophie africaine, culture, etc..) n'était pas intégré dans tous les systèmes de formations scolaires universitaires du continent afin de former de vraies élites africaines pouvant analyser véritablement les choses du point de vue africain, les choses ne marcheraient pas bien sur le continent. Voila pourquoi des gens comme Cheikh Anta Diop ont après leur formation en occident, compris qu'il leur manquait le contexte africain, et ont fait toutes ces recherches sur le passé africain, pour bien comprendre, le contexte africain (l'histoire, la culture, la philosophie, etc..) afin d'apporter des réponses intellectuellement appropriées aux problèmes africains, solutions qu'ils ont laissés dans les tonnes d'ouvrages et travaux de véritables intellectuels africains qu'ils ont fait et écrits.



Un très important défi pour la renaissance africaine se résume en un seul mot : L'EDUCATION. Car des choses comme la formation, etc.. se résument à une seule chose l'EDUCATION.



C'EST DONC L'EDUCATION DES POPULATIONS AFRICAINES SUR LA BASE DU CONTEXTE AFRICAIN (HISTOIRE, PARADIGME, VISION DU MONDE, PHILOSOPHIE, ETC.) QUI SORTIRA LES ENFANTS DU CONTINENT (PARTOUT OU ILS SE TROUVENT) DE L'IGNORANCE ET DE L'ALIENATION ET NOUS PERMETTRA D'AVOIR VERITABLEMENT DES INTELLECTUELS AFRICAINS QUI SERONT VRAIMENT UTILES AU DEVENIR DU CONTINENT !