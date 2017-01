Les 20 ans de carrière de Magic system seront célébrés cette année dans 20 pays, annonce A’Salfo

Les vingt ans de carrière du mythique groupe musical ivoirien Magic System seront célébrés cette année dans vingt pays, a annoncé, dimanche, à Abidjan le lead vocal de ce groupe, Salif Traoré dit A’Salfo, soulignant que ‘’cette année est l’année la plus chargée de Magic system’’.



‘’Cette année est l’année la plus chargée du groupe Magic system’’, a déclaré A’Salfo à l’investiture de Mamadou Bassirou Gueye, le 4è Président du Fan club Magic system, une association créée en Août 2001 pour soutenir les actions de ce groupe.



Selon lui, cette année, il est inscrit dans l’agenda des magiciens, ‘’la célébration des dix ans du FEMUA (Festival des musiques urbaines d’Anoumabo), la sortie d’un nouvel album et la célébration des vingt ans de carrière du groupe’’.



‘’Nous sommes sur trois fronts. Donc votre mission sera déterminante pour nous accompagner’’, a poursuivi Salif Traoré en s’adressant au Président du Fan club Magic system et aux membres de son bureaux investis au cours d’une cérémonie aux allures festives dans le village d’Anoumabo (Sud d’Abidjan).



Dans la foulée, il a précisé que ‘’ les vingt ans de Magic system vont se fêter dans vingt pays’’. ‘’Je voudrais lancer un appel à tous les fans de Magic system en Afrique et dans le monde à s’organiser car nous avons beaucoup de choses à mener ensemble pour l’intérêt des populations’’.



APA