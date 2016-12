Législatives à Cocody: ‘’c’est une bataille de perdue, mais pas la guerre’’ ( Affoussiata Bamba-Lamine)

La ministre ivoirienne de la communication et porte-parole adjointe du gouvernement, Me Affoussiata Bamba-Lamine s’est prononcée, jeudi, à Abidjan sur sa défaite aux élections législatives de dimanche dans la commune de Cocody, estimant que ‘’c’est une bataille de perdue, mais pas la guerre’’.



Mme Bamba-Lamine s’exprimait à la Maison de la presse d’Abidjan-Plateau, au cours d’une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants des journalistes organisée par l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI).



« C’est une bataille de perdue, mais pas la guerre (…) C’est dans l’adversité que je me sens forte » a-t-elle déclaré, soulignant que ‘’l’avenir, c’est devant’’.



La ministre de la communication conduisait une liste du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, coalition au pouvoir) face à la liste Indépendante conduite par le député sortant, Yasmina Ouégnin, dans la commune de Cocody. La liste indépendante est arrivée en tête avec plus de 56% des voix.



Ce duel au féminin avait retenu l’attention de l’opinion nationale et internationale. Comme dans les grandes démocraties, Affoussiata Bamba-Lamine a adressé ses félicitations à Yasmina Ouégnin, lui souhaitant plein succès pour cette mandature 2016-2020.



Selon les résultats provisoires de ces élections publiés mardi par la Commission électorale indépendante (CEI), sur l’ensemble du territoire, le Rhdp est arrivé en tête avec 167 députés contre 75 indépendants, 6 de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), 3 pour l’Union pour la Côte d’Ivoire (Upci) et 3 pour le Front populaire ivoirien, le principal parti de l’opposition.



