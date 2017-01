« Le coût de la vie reste encore élevé » en Côte-d’Ivoire (Ouattara)

Le chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a affirmé samedi que « le coût de la vie reste encore élevé pour bon nombre » d’Ivoiriens et annoncé des « efforts importants » pour « réduire le prix des produits de première nécessité » entre autres mesures, lors du traditionnel discours du Nouvel an.



« Je suis conscient que le coût de la vie reste encore élevé pour un bon nombre de nos concitoyens, malgré les augmentations des revenus des planteurs, des fonctionnaires et les employés du secteur privé », a déclaré M. Ouattara à la télévision nationale.



Il a ajouté que « des efforts importants seront faits en 2017 pour réduire le prix des produits de première nécessité en développant la production des produits vivriers de contre-saison mais aussi en facilitant le transport et en stimulant la concurrence ».



Alassane Ouattara a assuré dans son adresse que son « gouvernement continuera d’être à l’écoute des revendications sociales légitimes, tant qu’elles s’exprimeront dans un cadre légale ».







Alerte info