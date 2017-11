Le RPP prévient: Voici les sources des prochaines grandes guerres en Côte d'Ivoire

Pour le RPP, la paix aujourd’hui en Côte d’Ivoire, se décline essentiellement en trois (3) points, à savoir la sécurité, les dispositions pour des élections libres, transparentes et crédibles en 2020 et la réconciliation nationale. Et pour le Président Ouattara Gnonzié, il ne serait pas exagéré d’affirmer que la Côte d’Ivoire vit les pires moments d’insécurité de son histoire. « Et on continue de nous répéter, ça va ! Ça va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cependant au moment même où nous sommes en train de vous entretenir, il y a un conflit foncier qui fait rage dans la région de Guiglo, non loin des frontières du Libéria, dans la forêt classée du Goin-Débé. Depuis le début de cette affaire, tous les soirs des communiqués gouvernementaux annoncent l’avènement de règlement définitif. Et toutes les nuits les violences reprennent de plus belles entre les différentes communautés », s’insurge l’ancien ministre de la Communication de Laurent Gbagbo.