Le PDCI affine sa stratégie pour les échéances électorales de 2020

Une centaine de membres des instances du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle) prend part depuis ce jeudi à un séminaire à Bingerville, en vue d’affiner la stratégie du parti pour les échéances électorales de 2020.



Ce séminaire se tient sur le thème "Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA et CAP 2020. Bilan et Perspectives".



Il va surtout consister à analyser « les dysfonctionnements, l'inertie de responsables de base, les frustrations nées des méthodes de choix des candidats aux élections surtout des législatives de décembre 2016, l'indiscipline manifestée lors des dernières élections législatives qui ont constitué le socle de toutes les interventions », a expliqué le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikahué.



Un « recueil des préoccupations », document de base de ces discussions contient déjà « appréhensions, inquiétudes, attentes, questionnements et satisfactions » des militants, explique-t-on.



« Ces interpellations et attitudes nous commandent de faire une pause afin d'évaluer le chemin parcouru et prendre de nouvelles dispositions pour la redynamisation du Parti, d'où la tenue de ce séminaire », a expliqué M. Guikahué, indiquant que ces réflexion permettront de définir les « actions de consolidation des acquis et de correction des insuffisances pour une meilleure projection sur l'avenir ».



Selon le président du comité d’organisation, Noël Akosi Benjo, ces assises qui prennent fin samedi, ne seront pas sanctionnées par des résolutions, mais plutôt « des recommandations ».



Constituant avec le Rassemblement des républicains (RDR) l’un des deux poids lourds du Rassemblements des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), le PDCI, ex-parti unique avant l’avènement du multipartisme en 1990, a dirigé la Côte d’Ivoire depuis l’indépendance en 1960 jusqu’en 1999 où il a été renversé par un coup d’Etat militaire.



