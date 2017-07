La malhonnêteté des intellectuels africains Les intellectuels africains refusent de critiquer l'Afrique et s'offusquent quand d'autres le font à leur place. Il en est ainsi de l'inflation nataliste. Les observateurs européens qui ont osé dénoncer la tendance désinvolte des Africains à faire un nombre d'enfant excessif compte tenu de leur condition modeste ont essuyé une riposte émotive farouche de la part des intellectuels Africains. Pourtant, il n'existe pas une vérité aussi évidente. Il est déjà difficile, dans la conjoncture actuelle d'assurer à un seul enfant, protection, éducation de qualité et bonne santé. L'Africain en fait 8, 9, 10 alors qu'il est le plus pauvre sur la terre. La pléthore d'enfants innocents qu'on est incapable d'entretenir et qui dorment comme des sardines dans des chambrettes étriquées avec d'autres membres de la famille suscite la promiscuité et, de plus en plus, la pédophilie incestueuse. La promiscuité s'exporte d'ailleurs allègrement en Europe où des Africains, sans but précis s'entassent, dans des immeubles insalubres qu'ils transforment en pétaudière. En France notamment, ils s'organisent en mouvements de « sans papiers » pour réclamer dans le pays d'autrui des droits qu'ils n'ont jamais pu avoir dans leur propre pays natal.



Les intellectuels africains, très peu nombreux sur le continent du fait notamment de la fuite des cerveaux et de forte concurrence de la superstition, ont la charge d'accompagner la renaissance de l'Afrique mais pêchent par orgueil et malhonnêteté. Beaucoup d'entre eux manquent de courage et se contentent de caresser des régimes despotiques pour être invités à la bamboula gouvernementale. Et dès qu'ils reçoivent un poste de responsabilité public, ils deviennent méconnaissables et défendent des positions indignes de leurs références scientifiques. Pour Jean Paul Sartre, l'intellectuel est celui qui refuse d'être le moyen d'un but qui n'est pas le sien. Il est donc celui qui récuse l'injustice et de l'illogisme. Ayant pris conscience de la valeur de l'être humain, il est tout simplement un défenseur de l'Homme, un militant du progrès.



Les intellectuels africains sont, pour la plupart, des émotifs et des trompeurs. Ils évitent de dire la vérité historique et se contentent de rabâcher des mots que les gens qui croient encore en eux veulent bien entendre. Certains d'entres eux ont chanté la beauté de l'Afrique et de l'africaine, mais se sont empressés de s'attacher à une femme blanche et, après leur service en Afrique, sont restés en Europe jusqu'à ce que la mort les y surprenne.



Si les négriers ont pu braver l'océan et pénétrer si facilement en Afrique pour ramasser nos ancêtres comme des sardines et les parquer dans des navires avec la complicité de traîtres africains friands de pacotilles, c'est parce que l'Afrique avait déjà accusé un immense retard sur l'Occident avant même la traite négrière. Si le colonisateur a pu entrer allègrement en Afrique pour dompter les peuples, les réduire à de simples sujets et à leur imposer une langue qu'ils continuent encore à balbutier, c'est parce que l'Afrique avait déjà accusé un retard sur l'Europe. L'ignorance, la naïveté et l'immaturité étaient telles que les africains vendaient des êtres humains, qui plus est leurs propres frères de race, contre un vieux fusil, une bouteille de whisky ou un morceau de miroir… La vérité historique nous enseigne que les négriers prenaient rarement le risque de pénétrer dans des forêts denses à l'époque ; ils campaient sur la côte attendant paisiblement que des traîtres viennent livrer leurs propres frères. Si la traite négrière est un crime contre l'humanité, l'Afrique doit, elle aussi demander pardon car la traite négrière n'aurait jamais été aussi massive sans la complicité des nègres eux-mêmes. Les historiens africains happés par la fierté plutôt qu'animés par l'objectivité scientifique, ont tort d'apprendre aux enfants que c'est la traite négrière et la colonisation qui expliquent le retard de l'Afrique. C'est plutôt le retard de l'Afrique qui a rendu possible et facilité la domination étrangère. Si l'Afrique s'était mise au travail pour se constituer en nations fortes, jamais des européens n'auraient pu l'étaler sur une table de Berlin pour se la partager comme un gâteau docile. Car, au lieu de résister en bloc contre la pénétration coloniale, les royaumes africains s'entretuaient et les vaincus étaient réduits à… l'esclavage. Cette adhésion au désordre et à l'émiettement est devenue culturelle et sévit toujours. En effet, à chaque fois que des bouffons se rencontrent à des sommets de chefs d'Etat africains pour prétendre créer les Etats-Unis d'Afrique, ils demeurent jaloux de leurs pouvoirs respectifs souvent usurpés par les armes ou la fraude électorale, se perdent en querelles puériles et se séparent sans aucun résultat palpable.



Cela, les intellectuels africains le savent, mais se gardent de le dire. Ils refusent d'admettre que le seul pays d'Afrique Noir qui émerge du lot du point de vue de l'organisation économique, est celui qui n'a pas été dirigé par des africains, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Ils se gardent de dire que l'Afrique Noire réunie, immense et riche de ressources naturelles, est économiquement en deçà d'un petit pays européen comme la Belgique. Ils préfèrent disperser leurs forces en portant plainte contre « Tintin au Congo », en faisant le procès des discours racistes de Sarkozy, bref, ils s'enlisent dans l'émotion et oublient les batailles urgentes qu'ils doivent mener pour relancer l'Afrique et laver l'humiliation dont elle dit être l'objet.



Et les chefs d'Etat qui prétendent être des intellectuels en avance sur leurs pairs parce qu'ils ont des diplômes, n'utilisent pas leur savoir pour faire avancer leur pays, mais pour duper la majorité analphabète qu'ils gouvernent. C'est ainsi que certains s'affirment comme leader mondial de la lutte contre la fracture numérique alors qu'ils n'ont même pas d'électricité chez eux ; ils érigent des monuments de béton pour appâter les ignares et épater les électeurs alors qu'ils sont incapables d'assurer une activité aussi élémentaire que le ramassage des ordures.



Les intellectuels africains refusent de critiquer l'Afrique et s'offusquent quand d'autres le font à leur place. Il en est ainsi de l'inflation nataliste. Les observateurs européens qui ont osé dénoncer la tendance désinvolte des africains à faire un nombre d'enfant excessif compte tenu de leur condition modeste ont essuyé une riposte émotive farouche de la part des intellectuels africains. Pourtant, il n'existe pas une vérité aussi évidente. Il est déjà difficile, dans la conjoncture actuelle d'assurer à un seul enfant, protection, éducation de qualité et bonne santé. L'africain en fait 8, 9, 10 alors qu'il est le plus pauvre sur la terre. La pléthore d'enfants innocents qu'on est incapable d'entretenir et qui dorment comme des sardines dans des chambrettes étriquées avec d'autres membres de la famille suscite la promiscuité et, de plus en plus, la pédophilie incestueuse. La promiscuité s'exporte d'ailleurs allègrement en Europe où des africains, sans but précis s'entassent, dans des immeubles insalubres qu'ils transforment en pétaudière. En France notamment, ils s'organisent en mouvements de « sans papiers » pour réclamer dans le pays d'autrui des droits qu'ils n'ont jamais pu avoir dans leur propre pays natal. Les intellectuels africains ne savent pas leur dire la vérité. Au lieu de les exhorter à rentrer chez eux plutôt que d'être l'objet d'arrestations et d'expulsions dégradantes, ils préfèrent la solution de facilité, c'est-à-dire accuser le gouvernement français de racisme et de xénophobie. Aujourd'hui encore, des milliers d'Africains se laissent bercer par le mirage européen, s'entassent comme des esclaves dans des pirogues de fortune et meurent en mer de manière inaperçue comme des oiseaux.



Les intellectuels africains défendent l'idée selon laquelle la pauvreté de l'Afrique est aggravée par le caractère inopérant des plans d'ajustement structurel imposés de l'extérieur. Il y'a certes une par de vérité dans cette assertion. Mais nos intellectuels omettent de souligner, dans le même sillage, qu'à la tête de nos Etats africains, on retrouve des voyous, des gangsters, des dealers et des bouchers qui vendent une partie de leur territoire maritime pour une pêche étrangère destructrice, une partie de leur territoire terrestre pour le dépôt ou l'enfouissement de déchets toxiques et qui attisent des guerres civiles pour affaiblir ou exterminer une ethnie qui ne leur est pas favorable.



A la malhonnêteté vient se greffer l'égoïsme. Des chercheurs, européens et américains notamment, ont sacrifié leur vie, au sens propre du mot, pour trouver des formules et des recettes qui aujourd'hui encore profitent à l'humanité toute entière. L'Africain lui cache son savoir si bien que lorsqu'il meurt, c'est « une bibliothèque qui brûle ». L'Afrique regorge d'une expertise féconde en matière de pharmacopée, mais les détenteurs de ce trésor le gardent jalousement et n'en font même pas profiter leur propre frère.



Il faut abandonner la rhétorique victimaire qui consiste à jeter tous nos malheurs sur le dos du blanc. Le Japon n'aurait jamais pu être ce qu'il est aujourd'hui s'il s'était contenté de se lamenter sur le sort de Hiroshima et Nagasaki. Il faut avoir le courage d'un mea culpa constructif, l'humilité de prendre conscience de ses tares et le courage de travailler pour un avenir meilleur.



Il est vrai cependant que l'environnement culturel africain n'est pas toujours favorable à l'éclosion d'un esprit scientifique. On y retrouve des diplômés, mais peu d'intellectuels. L'aliénation de l'individu au groupe, poussé à l'extrême, inhibe l'affirmation des talents. Le tout fonctionne comme un panier à crabe où celui qui veut émerger est tiré par le bas par ses pairs. L'individu qui échappe et réussit est tenu de nourrir tout le groupe. Ainsi, il ne peut épargner en vue de placements bénéfiques. Il n'est pas étonnant que c'est lorsqu'il voyage en occident que l'Africain est à même de donner le meilleur de lui-même. Beaucoup de savants, de poètes et de chercheurs africain n'ont pu briller qu'en s'exilant loin de leur terre natale.



Il est donc évident que le développement de l'Afrique ne relève pas seulement d'une panoplie de recettes savantes comme le rééquilibrage de la balance des paiements, la croissance à deux chiffres, etc ; c'est une question de comportement et d'attitude face à la difficulté. Certains auteurs africains ont préféré, à juste titre, l'ajustement culturel à l'ajustement structurel. Car, alors que les pays riches travaillent sans répit comme s'ils étaient pauvres, l'Africain se prélasse et saute sur tout prétexte pour manger et danser, y compris le deuil…



Rosnert Ludovic ALISSOUTIN

Source : dakaractu.com L'Africain a peur de l'avenir. Au lieu de travailler pour s'élever à la dignité, il préfère trouver des boucs émissaires à son retard. Et pendant qu'il évoque des événements surannés comme la traite négrière pour expliquer ce retard, ses propres frères s'entretuent à coup de hache et s'enterrent vivant pour un morceau de territoire ; pendant qu'il crie famine, il continue à faire une ribambelle d'enfants qu'il abandonne à l'errance et à la délinquance, faute de pouvoir les entretenir.Les intellectuels africains, très peu nombreux sur le continent du fait notamment de la fuite des cerveaux et de forte concurrence de la superstition, ont la charge d'accompagner la renaissance de l'Afrique mais pêchent par orgueil et malhonnêteté. Beaucoup d'entre eux manquent de courage et se contentent de caresser des régimes despotiques pour être invités à la bamboula gouvernementale. Et dès qu'ils reçoivent un poste de responsabilité public, ils deviennent méconnaissables et défendent des positions indignes de leurs références scientifiques. Pour Jean Paul Sartre, l'intellectuel est celui qui refuse d'être le moyen d'un but qui n'est pas le sien. Il est donc celui qui récuse l'injustice et de l'illogisme. Ayant pris conscience de la valeur de l'être humain, il est tout simplement un défenseur de l'Homme, un militant du progrès.Les intellectuels africains sont, pour la plupart, des émotifs et des trompeurs. Ils évitent de dire la vérité historique et se contentent de rabâcher des mots que les gens qui croient encore en eux veulent bien entendre. Certains d'entres eux ont chanté la beauté de l'Afrique et de l'africaine, mais se sont empressés de s'attacher à une femme blanche et, après leur service en Afrique, sont restés en Europe jusqu'à ce que la mort les y surprenne.Si les négriers ont pu braver l'océan et pénétrer si facilement en Afrique pour ramasser nos ancêtres comme des sardines et les parquer dans des navires avec la complicité de traîtres africains friands de pacotilles, c'est parce que l'Afrique avait déjà accusé un immense retard sur l'Occident avant même la traite négrière. Si le colonisateur a pu entrer allègrement en Afrique pour dompter les peuples, les réduire à de simples sujets et à leur imposer une langue qu'ils continuent encore à balbutier, c'est parce que l'Afrique avait déjà accusé un retard sur l'Europe. L'ignorance, la naïveté et l'immaturité étaient telles que les africains vendaient des êtres humains, qui plus est leurs propres frères de race, contre un vieux fusil, une bouteille de whisky ou un morceau de miroir… La vérité historique nous enseigne que les négriers prenaient rarement le risque de pénétrer dans des forêts denses à l'époque ; ils campaient sur la côte attendant paisiblement que des traîtres viennent livrer leurs propres frères. Si la traite négrière est un crime contre l'humanité, l'Afrique doit, elle aussi demander pardon car la traite négrière n'aurait jamais été aussi massive sans la complicité des nègres eux-mêmes. Les historiens africains happés par la fierté plutôt qu'animés par l'objectivité scientifique, ont tort d'apprendre aux enfants que c'est la traite négrière et la colonisation qui expliquent le retard de l'Afrique. C'est plutôt le retard de l'Afrique qui a rendu possible et facilité la domination étrangère. Si l'Afrique s'était mise au travail pour se constituer en nations fortes, jamais des européens n'auraient pu l'étaler sur une table de Berlin pour se la partager comme un gâteau docile. Car, au lieu de résister en bloc contre la pénétration coloniale, les royaumes africains s'entretuaient et les vaincus étaient réduits à… l'esclavage. Cette adhésion au désordre et à l'émiettement est devenue culturelle et sévit toujours. En effet, à chaque fois que des bouffons se rencontrent à des sommets de chefs d'Etat africains pour prétendre créer les Etats-Unis d'Afrique, ils demeurent jaloux de leurs pouvoirs respectifs souvent usurpés par les armes ou la fraude électorale, se perdent en querelles puériles et se séparent sans aucun résultat palpable.Cela, les intellectuels africains le savent, mais se gardent de le dire. Ils refusent d'admettre que le seul pays d'Afrique Noir qui émerge du lot du point de vue de l'organisation économique, est celui qui n'a pas été dirigé par des africains, en l'occurrence l'Afrique du Sud. Ils se gardent de dire que l'Afrique Noire réunie, immense et riche de ressources naturelles, est économiquement en deçà d'un petit pays européen comme la Belgique. Ils préfèrent disperser leurs forces en portant plainte contre « Tintin au Congo », en faisant le procès des discours racistes de Sarkozy, bref, ils s'enlisent dans l'émotion et oublient les batailles urgentes qu'ils doivent mener pour relancer l'Afrique et laver l'humiliation dont elle dit être l'objet.Et les chefs d'Etat qui prétendent être des intellectuels en avance sur leurs pairs parce qu'ils ont des diplômes, n'utilisent pas leur savoir pour faire avancer leur pays, mais pour duper la majorité analphabète qu'ils gouvernent. C'est ainsi que certains s'affirment comme leader mondial de la lutte contre la fracture numérique alors qu'ils n'ont même pas d'électricité chez eux ; ils érigent des monuments de béton pour appâter les ignares et épater les électeurs alors qu'ils sont incapables d'assurer une activité aussi élémentaire que le ramassage des ordures.Les intellectuels africains refusent de critiquer l'Afrique et s'offusquent quand d'autres le font à leur place. Il en est ainsi de l'inflation nataliste. Les observateurs européens qui ont osé dénoncer la tendance désinvolte des africains à faire un nombre d'enfant excessif compte tenu de leur condition modeste ont essuyé une riposte émotive farouche de la part des intellectuels africains. Pourtant, il n'existe pas une vérité aussi évidente. Il est déjà difficile, dans la conjoncture actuelle d'assurer à un seul enfant, protection, éducation de qualité et bonne santé. L'africain en fait 8, 9, 10 alors qu'il est le plus pauvre sur la terre. La pléthore d'enfants innocents qu'on est incapable d'entretenir et qui dorment comme des sardines dans des chambrettes étriquées avec d'autres membres de la famille suscite la promiscuité et, de plus en plus, la pédophilie incestueuse. La promiscuité s'exporte d'ailleurs allègrement en Europe où des africains, sans but précis s'entassent, dans des immeubles insalubres qu'ils transforment en pétaudière. En France notamment, ils s'organisent en mouvements de « sans papiers » pour réclamer dans le pays d'autrui des droits qu'ils n'ont jamais pu avoir dans leur propre pays natal. Les intellectuels africains ne savent pas leur dire la vérité. Au lieu de les exhorter à rentrer chez eux plutôt que d'être l'objet d'arrestations et d'expulsions dégradantes, ils préfèrent la solution de facilité, c'est-à-dire accuser le gouvernement français de racisme et de xénophobie. Aujourd'hui encore, des milliers d'Africains se laissent bercer par le mirage européen, s'entassent comme des esclaves dans des pirogues de fortune et meurent en mer de manière inaperçue comme des oiseaux.Les intellectuels africains défendent l'idée selon laquelle la pauvreté de l'Afrique est aggravée par le caractère inopérant des plans d'ajustement structurel imposés de l'extérieur. Il y'a certes une par de vérité dans cette assertion. Mais nos intellectuels omettent de souligner, dans le même sillage, qu'à la tête de nos Etats africains, on retrouve des voyous, des gangsters, des dealers et des bouchers qui vendent une partie de leur territoire maritime pour une pêche étrangère destructrice, une partie de leur territoire terrestre pour le dépôt ou l'enfouissement de déchets toxiques et qui attisent des guerres civiles pour affaiblir ou exterminer une ethnie qui ne leur est pas favorable.A la malhonnêteté vient se greffer l'égoïsme. Des chercheurs, européens et américains notamment, ont sacrifié leur vie, au sens propre du mot, pour trouver des formules et des recettes qui aujourd'hui encore profitent à l'humanité toute entière. L'Africain lui cache son savoir si bien que lorsqu'il meurt, c'est « une bibliothèque qui brûle ». L'Afrique regorge d'une expertise féconde en matière de pharmacopée, mais les détenteurs de ce trésor le gardent jalousement et n'en font même pas profiter leur propre frère.Il faut abandonner la rhétorique victimaire qui consiste à jeter tous nos malheurs sur le dos du blanc. Le Japon n'aurait jamais pu être ce qu'il est aujourd'hui s'il s'était contenté de se lamenter sur le sort de Hiroshima et Nagasaki. Il faut avoir le courage d'un mea culpa constructif, l'humilité de prendre conscience de ses tares et le courage de travailler pour un avenir meilleur.Il est vrai cependant que l'environnement culturel africain n'est pas toujours favorable à l'éclosion d'un esprit scientifique. On y retrouve des diplômés, mais peu d'intellectuels. L'aliénation de l'individu au groupe, poussé à l'extrême, inhibe l'affirmation des talents. Le tout fonctionne comme un panier à crabe où celui qui veut émerger est tiré par le bas par ses pairs. L'individu qui échappe et réussit est tenu de nourrir tout le groupe. Ainsi, il ne peut épargner en vue de placements bénéfiques. Il n'est pas étonnant que c'est lorsqu'il voyage en occident que l'Africain est à même de donner le meilleur de lui-même. Beaucoup de savants, de poètes et de chercheurs africain n'ont pu briller qu'en s'exilant loin de leur terre natale.Il est donc évident que le développement de l'Afrique ne relève pas seulement d'une panoplie de recettes savantes comme le rééquilibrage de la balance des paiements, la croissance à deux chiffres, etc ; c'est une question de comportement et d'attitude face à la difficulté. Certains auteurs africains ont préféré, à juste titre, l'ajustement culturel à l'ajustement structurel. Car, alors que les pays riches travaillent sans répit comme s'ils étaient pauvres, l'Africain se prélasse et saute sur tout prétexte pour manger et danser, y compris le deuil… Lu 64 fois La Dépêche d'Abidjan





Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Tribune Notez Ajouter aux favoris



Dans la même rubrique : < > SORO KIGBAFORI : « J’AI DÉCIDÉ DE DEMANDER (...) PARDON AUX IVOIRIENS, POUR TOUT CE QUE, DEPUIS 2002, J’AI PU (...) COMMETTRE COMME OFFENSES À CE PEUPLE QUI A TANT SOUFFERT. » Côte d’Ivoire : le rôle de la peur en politique Actualité | Interviews | Contributions | Vidéos | People | Ça m'interpelle | Reportages | On en parle | Tribune | Faits et Méfaits | Lu pour vous | Arts et Cuture | Insolite | Communiqué | Sports | Économie | Afrique - Monde | À ne pas manquer | VOTRE PUBLICITÉ SUR LA DÉPÊCHE D'ABIDJAN