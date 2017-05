La fédération ivoirienne de football dénonce ’’l’enrôlement’’ de jeunes footballeurs

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a dénoncé, dans un communiqué transmis, vendredi, à APA, la structure dénommée Centre Phoenix Renaissance Omnisport Pour les Compétitions qui s’adonne à ‘’l’enrôlement de jeunes footballeurs’’.



''Avec un document portant les logos de la FIFA, de la CAF et de la FIF dont ladite structure se réclame partenaire’’, explique la FIF, elle ‘’invite les parents à s’acquitter de frais d’inscription et promet à terme, des débouchés en Europe et en Asie'', dénonce le communiqué signé par le Directeur exécutif de la FIF, Sam Etiassé.



La FIF qui n’est ‘’concernée ni de près ni de loin aux activités’’ de cette structure, l’invite ‘’instamment à dissocier l’image de la FIFA, de la CAF et de la FIF de ses activités, faute de quoi, elle se réserve le droit de saisir les autorités judiciaires’’, conclut le texte.



APA