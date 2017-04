La dernière requête de quatre présidents africains à François Hollande : libérer Laurent Gbagbo

Tout au long de son quinquennat, le président français, François Hollande, a entretenu une relation étroite avec son homologue guinéen, Alpha Condé. Les deux chefs d’Etat ont échangé des SMS très régulièrement, ont discuté de la politique africaine de la France et de l’état des pays d’Afrique francophone, se sont soutenus dans les moments difficiles. En ce milieu du mois d’avril, les drapeaux de la Guinée et de la France flottent à Paris. Alpha Condé est reçu en visite d’Etat les mardi 11 et mercredi 12 avril.En marge des cérémonies et discours officiels, le président guinéen a une dernière demande à formuler au « camarade » François Hollande. Elle concerne un ancien président ouest-africain, incarcéré depuis novembre 2011 au quartier pénitentiaire de la Cour pénale internationale (CPI), à La Haye (Pays-Bas), sous l’accusation de crimes contre l’humanité. Il s’agit de l’Ivoirien Laurent Gbagbo, dont le procès, qui s’est ouvert en janvier 2016, pourrait durer au moins quatre ans, en raison notamment des 138 témoins à auditionner. L’idée portée par M. Condé au nom de plusieurs chefs d’Etat d’Afrique de l’Ouest francophone serait d’œuvrer pour une liberté conditionnelle.